В кинотеатрах Минска покажут фильм об Александре Куллинковиче 19.10.2019, 19:09

Фильм о легенде белорусского панк-рока появится на больших экранах 21 ноября.

Двухчасовой концерт-документалка «Я принес тебе УРА!!!» о легенде белорусского панк-рока Александре Куллинковиче появится на больших экранах Минска 21 ноября, передает «Белсат».

Фильм снимался во время концерта, посвященного памяти Александра Куллинковича – музыканта, поэта, основателя и лидера белорусской группы Neuro Dubel.

Режиссер ленты – Кирилл Папакуль.

Александр Куллинкович умер в прошлом году 4 августа от осложнения во время воспаления легких.