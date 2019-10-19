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В кинотеатрах Минска покажут фильм об Александре Куллинковиче

  • 19.10.2019, 19:09
В кинотеатрах Минска покажут фильм об Александре Куллинковиче

Фильм о легенде белорусского панк-рока появится на больших экранах 21 ноября.

Двухчасовой концерт-документалка «Я принес тебе УРА!!!» о легенде белорусского панк-рока Александре Куллинковиче появится на больших экранах Минска 21 ноября, передает «Белсат».

Фильм снимался во время концерта, посвященного памяти Александра Куллинковича – музыканта, поэта, основателя и лидера белорусской группы Neuro Dubel.

Режиссер ленты – Кирилл Папакуль.

Александр Куллинкович умер в прошлом году 4 августа от осложнения во время воспаления легких.


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