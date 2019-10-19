В кинотеатрах Минска покажут фильм об Александре Куллинковиче
- 19.10.2019, 19:09
Фильм о легенде белорусского панк-рока появится на больших экранах 21 ноября.
Двухчасовой концерт-документалка «Я принес тебе УРА!!!» о легенде белорусского панк-рока Александре Куллинковиче появится на больших экранах Минска 21 ноября, передает «Белсат».
Фильм снимался во время концерта, посвященного памяти Александра Куллинковича – музыканта, поэта, основателя и лидера белорусской группы Neuro Dubel.
Режиссер ленты – Кирилл Папакуль.
Александр Куллинкович умер в прошлом году 4 августа от осложнения во время воспаления легких.