Чем занимались Путин и его чиновники 20 лет Telegram-канал СерпомПо

19.10.2019, 19:32

Фото: Getty Images

Об очередном путинском прорыве.

Ночью 19 октября на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края произошел прорыв дамбы. По предварительным данным МЧС, погибли 13 человек. Судьба еще 17 неизвестна. Затопило несколько балков, в которых могли находиться до 80 рабочих золотодобывающей артели. В момент прорыва они спали.

В МЧС сообщили, что общежития для них были построены с нарушениями — «вагончики» были ниже бьефа гидротехнического сооружения.

Трагедия случилась «в результате износа тела плотины» цитирует «РИА Новости» представителя местных экстренных служб. Самое вопиющее — дамба, принадлежаящая холдингу «Сибзолото», оказывается была безнадзорной! То есть никто не следил за ее состоянием. В Енисейском управлении Ростехнадзора государственному агентству так и завили, что в список поднадзорных объектов эта дамба не входила: «Никаких заявленных документов не поступало, преддекларационных обследований не проводилось».

Министр экологии края Павел Корчашкин сообщил: «Они («Сибзолото) работают на основании лицензии, другое дело — само сооружение нигде не зарегистрировано».

Местные чиновники уже пытаются перевести стрелки, заявляя, что дамба в свое время была построена чуть ли не кустарно, с массой нарушений.

Опять преступный бардак, как всегда. Как и в июньской истории с прорывом двух дамб в Иркутской области, когда погибли 12 человек. Тогда в Тайшетском, Нижнеудинском и Тулунском районах Приангарья затопило больше 3 тысяч жилых домов, свыше 9 тысяч человек оказались в зоне бедствия. И это, не говоря про миллиардные убытки.

Но помимо разгильдяйства, коррупции и воровства, как всегда — вранье. Как и в 2012-м во время наводнения в Крымске, когда, только по официальным (которые не вызывают доверия у местных жителей) данным, погиб 171 человек, а более 34 тысяч лишились крова или имущества.

Ложь, сокрытие реальных масштабов бедствия, уход от ответственности реальных высокопоставленных виновников и отсутствие «работы над ошибками» — это вообще фирменный стиль путинского правления.

Эти и другие трагедии наглядно демонстрируют, чем занимался Путин и его чиновники в России 20 лет, годами талдыча, что «времени на раскачку у нас нет».

А у нас рвутся старые советские инфраструктурные объекты, которые убивают людей и лишают и без того бедных граждан последнего имущества. Денег на реконструкцию старых или на строительтво новых Путин не нашел. Все ушло, видимо, в панамские офшоры, американские облигации и китайские юани. А остатки — на виллы, дворцы, яхты и прочие виноградники.

Вы держитесь здесь. Просто денег нет. Ждите новых путинских прорывов.

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