Василий Жоров: Власти нервничают и совершают ошибки 3 19.10.2019, 22:27

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Они боятся, что люди увидят альтернативу колхозной диктатуре.

Активист "Европейской Беларуси" Василий Жоров, которому было отказано в регистрации в качестве кандидата в депутаты, прокомментировал пресс-службе гражданской кампании решение комиссии:

- Меня не зарегистрировали по той причине, что мы проводили яркую кампанию, говорили то, что считали нужным. Власть просто испугалась, что не сможет нас контролировать.

Мне было отказано в регистрации из-за предупреждений, которые были вынесены на этапе сбора подписей. Но я подавал документы, как кандидат от Партии БНФ. По закону, в этом случае предупреждения, вынесенные при сборе подписей нельзя учитывать.

Власти до такой степени боятся, что люди увидят альтернативу колхозной диктатуре, что плюют на собственные законы. И я говорю не только о своем случае.

Из-за того, что регистрацию отложили на последний день, мои коллеги потеряли два дня агитации, так как даже на разрешенные места проведения пикетов нужно подать заявления в исполкомы. За два дня.

Сегодня было отказано в выступлении Ирине Халип - доверенному лицу зарегистрированного кандидата в депутаты, активистки "Европейской Беларуси" Оксаны Юшкевич. Это прямое нарушение статьи 76 Избирательного кодекса.

Вся печатная продукция должна проходить утверждение в избиркомах. Это уже прямая цензура.

Власти постоянно устраивали проверки, присылали на пикеты своих представителей и провокаторов. Постоянно были замечания по стенду, по сбору подписей, по общению с людьми. Это было предсказуемо, трусость властей нельзя не предугадать.

Мы не будем играть по их правилам, мы это показали уже на этапе сбора подписей. Они боятся, нервничают и совершают ошибки.

Я подал жалобу на отказ в регистрации. А дальше мы с нашей командой из "Европейской Беларуси" будем действовать в соответствии с ситуацией.