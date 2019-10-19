План «Б» и красные линии Зеленского по Донбассу Юрий Шейко

19.10.2019, 21:07

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Взгляд из Брюсселя.

После пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского и заявлений главы МИД страны Вадима Пристайко, стала вырисовываться более четкая картина планов "А" и "Б" по урегулированию конфликта в Донбассе, а также красных линий нового руководства Украины в этом вопросе. DW опросила брюссельских экспертов о том, как они оценивают эти планы.

Эксперты из Брюсселя о плане "А" по Донбассу

План "А" - это продолжение переговоров по мирному урегулированию в Донбассе в "нормандском формате" на основании минских соглашений. Этому процессу новые власти Украины уже дали новый импульс, согласившись на "формулу Штайнмайера".

Согласно ей, Донбасс временно получит особый статус в момент проведения там местных выборов, и постоянный - после того как результаты этих выборов признает Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Под контролем ОБСЕ должно пройти и само голосование. Согласие Украины и имплементацию "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство Москва называла одним из условий следующего саммита "нормандской четверки".

Фото: Reuters

Эксперт немецкого фонда Маршалла в Брюсселе Бруно Лете называет согласие Владимира Зеленского на "формулу Штайнмайера" умным шагом, несмотря на массовые протесты в Украине. По его словам, это перекладывает давление по достижению мира на Россию, "которая теперь, в принципе, должна была бы разоружить сепаратистов в Донбассе". Но эта стратегия Зеленского связана и с большими рисками, добавляет аналитик. Он не видит ни гарантий того, что Россия пойдет на достижение мира, ни того, что Франция или Германия усилят давление на РФ. Лете объясняет это желанием Парижа улучшить отношения с Москвой и проектом газопровода "Северный поток-2".

Осторожен в своих ожиданиях и эксперт брюссельского аналитического центра European Policy Centre Пауль Иван. Он признает определенный прогресс в переговорном процессе и смягчение риторики России в отношении Украины, но пока не видит "больших изменений" в позициях двух основных игроков, Украины и России. "Я пока не увидел со стороны России никаких серьезных сигналов того, что она готова позволить этим территориям вернуться в Украину", - говорит он.

Зеленский дал понять, что не собирается вести переговоры бесконечно, заявив, что Украина не может терять на это больше года. Пауль Иван считает это способом усилить давление и придать переговорам дополнительный импульс. "Если конфликт не решат за один год, то я ожидаю, что переговоры продолжатся", - говорит эксперт.

Фото: Пресс-служба Президента

Бруно Лете придерживается другого мнения. Он считает правильным ввести ограничения по срокам, ведь "любые переговоры без ограничения во времени будут лишь на пользу России".

Риски плана "Б" для Украины. Что говорят в Брюсселе

Если Украине не удастся вернуть неподконтрольные территории Донбасса путем переговоров, то украинские власти говорят, что у них есть план "Б". Хотя пока не до конца ясно, в чем именно он заключается. Зеленский заявил, что Киев в случае провала переговоров создаст условия для всех желающих выехать из неподконтрольного Донбасса на подконтрольную правительству территорию.

"План "Б" - все, кто чувствует себя украинцами. И если у нас будет долгий-долгий путь возвращения территорий, то приоритетом все равно будут люди, мы должны им обеспечить возможность быть тут", - заявил Зеленский. Пристайко, со своей стороны, отметил, что план "Б" может включать миротворческую миссию для Донбасса. Это, как полагают многие эксперты, приведет к замораживанию конфликта на востоке Украины.

Такое развитие событий Пауль Иван считает возможным лишь после очевидного провала на переговорах по урегулированию. Он очень осторожен в своих оценках и не дает однозначного ответа на вопрос: приведет ли замораживание конфликта к лучшей ситуации, нежели сейчас? "Это решать Украине", - говорит эксперт. В то же время он призывает продолжать переговоры и советует запастись терпением: "Следует ожидать благоприятного геополитического момента, когда урегулирование конфликта станет более вероятным".

Кроме того, по словам Ивана, чтобы увидеть эффект от действия санкций, введенных в отношении России, нужно время. Поэтому Киеву не следует прерывать переговоры. "Если Украину воспримут как сторону, оставившую стол переговоров и отказавшуюся от минских соглашений, то это точно сделает более вероятным отмену санкций ЕС", - предостерегает эксперт.

А вот Бруно Лете смотрит на план "Б" с точки зрения обещаний Зеленского улучшить экономическую ситуацию и привлечь инвестиции в Украину. "Единственный реалистичный путь достичь этого - это мир в Украине или хотя бы достижение большей стабильности благодаря замораживанию активных военных действий", - уверен аналитик. Но он предупреждает, что план "Б" все равно не разрешит конфликт.

Красные линии Киева в Брюсселе считают легитимными

Пристайко назвал три красные линии Киева в отношении "формулы Штайнмайера": Украина останется унитарным государством; она изменит свою конституцию не так, как того хочет Москва, а согласно минским соглашениям, прописав децентрализацию; местные выборы пройдут в Донбассе лишь по украинскому законодательству, согласно стандартам ОБСЕ, при отсутствии российских наемников и оружия, после роспуска вооруженных формирований и передачи Киеву контроля над границей с РФ.

Пауль Иван называет эти красные линии "всецело легитимными". "В ЕС и в США есть общее согласие с этими условиями и понимание", - добавляет он. Но их соблюдение будет означать, что Россия вернет Украине контроль над отдельными районами Донбасса еще до проведения выборов. И такой готовности эксперт у Москвы пока не видит, даже несмотря на то, что, по его прогнозам, на местных выборах, которые пройдут по украинскому законодательству, будет избрано много "пророссийских лиц".

С этим согласен Бруно Лете. По его словам, красные линии Киева гарантируют, что Украина будет контролировать свои территории. "Этот сценарий противоположен самой природе внешнеполитических целей России… У Москвы лишь одна цель, а именно - вернуть Украину в зону влияния России", - говорит Лете. Поэтому он предостерегает от завышенных ожиданий.

Не обнадеживает Пауля Ивана и смягчение Россией риторики в отношении Украины на фоне того, что руководители сепаратистов отвергли возможность возвращения контроля над границей Украине, а спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) в Украине Мартин Сайдик заявил о "резком росте" нарушений прекращения огня в Донбассе. По словам Ивана, президент РФ Владимир Путин играет в "хорошего полицейского", оставляя роль "плохих" - другим. "Если бы Россия действительно была настроена вернуть Украине территории и положить конец конфликту, то он бы "держала в узде" руководителей сепаратистов в Донецкой и Луганской областях", - подытоживает брюссельский аналитик.

Юрий Шейко, DW