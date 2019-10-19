В Бресте пьяный водитель сам приехал к гаишникам

В Бресте пьяный водитель сам приехал к гаишникам4
- 19.10.2019, 21:14
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Водитель c тремя промилле алкоголя врезался в автомобиль ГАИ.
В Бресте случилось ДТП с участием Peugeot и служебного Volkswagen ГАИ. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в телеграм-канале.
Инцидент произошел 19 октября около 15.40 на улице Московской. Брестчанин 1975 года рождения не справился с управлением и столкнулся с патрульной машиной, которая стояла на первой полосе движения.
В этот момент сотрудник ГАИ оформлял другое административное правонарушение. В салоне Volkswagen находились два человека — инспектор и правонарушительница, на автомобиле был включен проблесковый маячок синего цвета.
Сотрудник ГАИ и девушка получили травмы и были доставлены в больницу. При проведении медицинского освидетельствования у виновника аварии было зафиксировано свыше 3 промилле алкоголя.