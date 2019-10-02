Российское золото уходит в Китай
- 2.10.2019, 7:50
«Поднебесная» стала лидером по размещению ЗВР северного соседа.
На конец марта 2019 года Банк России разместил больше всего своих зарубежных активов в Китае — 13,4% всех золотовалютных активов, или $65 млрд из $487,4 млрд, следует из свежего обзора ЦБ по управлению активами, опубликованного с традиционным полугодовым лагом, пишет РБК.
Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России. Вплоть до апреля 2018 года первенство держали США, до тех пор пока Россия не распродала большинство американских государственных бумаг.
При этом с середины 2018 года больше всего активов ЦБ размещено фактически в России — 18,2%, или $88,6 млрд — в монетарном золоте в хранилище ЦБ.
Еще 13,2% всех активов ЦБ размещено в Германии.
11,6% — во Франции.
10,2% — в Японии.
США опустились уже на пятое место — на их долю приходится 9,2% золотовалютных активов ЦБ.
ЦБ вкладывается преимущественно в гособлигации или облигации с госгарантиями.