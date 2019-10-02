Ученые нашли под землей загадочных существ

Ученые нашли под землей загадочных существ1
- 2.10.2019, 8:16
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Они могут обходиться без кислорода и солнца.
Испанские научные сотрудники обнаружили в образцах пород, которые были взяты из глубинной скважины, живых существ, сообщает thehappy.news.
В ходе научно работы было установлено, что в них обитают фотосинтезирующие цианобактерии, живущие без кислорода и солнца.
Отмечается, что еще пару лет назад академики считали это невозможным.
Цианобактерии живут на глубине 613 метров и имеют другое называние – сине-зеленые водоросли.
Они могут жить без солнечного света и кислорода, нужных для фотосинтеза.
Как эти существа сумели приспособиться в подобных условиях эксперты пока ответа не знают.
Возможно, водоросли смогли изменить фотосинтез на окисление водорода, такой механизм свойственен некоторым живым существам, но считался вспомогательным, а не полноценным источником, получения альтернативной энергии.