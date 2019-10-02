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Ученые нашли под землей загадочных существ

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  • 2.10.2019, 8:16
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Ученые нашли под землей загадочных существ

Они могут обходиться без кислорода и солнца.

Испанские научные сотрудники обнаружили в образцах пород, которые были взяты из глубинной скважины, живых существ, сообщает thehappy.news.

В ходе научно работы было установлено, что в них обитают фотосинтезирующие цианобактерии, живущие без кислорода и солнца.

Отмечается, что еще пару лет назад академики считали это невозможным.

Цианобактерии живут на глубине 613 метров и имеют другое называние – сине-зеленые водоросли.

Они могут жить без солнечного света и кислорода, нужных для фотосинтеза.

Как эти существа сумели приспособиться в подобных условиях эксперты пока ответа не знают.

Возможно, водоросли смогли изменить фотосинтез на окисление водорода, такой механизм свойственен некоторым живым существам, но считался вспомогательным, а не полноценным источником, получения альтернативной энергии.


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