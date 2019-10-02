Водителям в Минске приготовили неожиданный «сюрприз» 6 2.10.2019, 8:26

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Авто теперь лучше парковать правильно.

Мингорисполком поднял цены на принудительную эвакуацию и хранение транспортных средств. Соответствующее решение было опубликовано 2 октября на Национальном правовом интернет-портале.

Наименование работ (услуг) Единица измерения Было (руб.) Стало (руб.) 1. Принудительная отбуксировка (эвакуация) транспортного средства на охраняемую стоянку: 1.1. транспортного средства с полной погрузкой на эвакуатор доставка 60 63 1.2. транспортного средства с частичной погрузкой на эвакуатор доставка 50 53 2. Хранение принудительно отбуксированного (эвакуированного, доставленного) транспортного средства на охраняемой стоянке: 2.1. за 1−3 суток хранения сутки 7,0 7,4 2.2. за 4−9 суток хранения сутки 4,0 4,2 2.3. за 10 и последующие сутки хранения сутки 3,0 3,2

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Последний раз тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей менялись 1 декабря 2016 года, напоминает tut.by.