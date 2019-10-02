Водителям в Минске приготовили неожиданный «сюрприз»6
- 2.10.2019, 8:26
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Авто теперь лучше парковать правильно.
Мингорисполком поднял цены на принудительную эвакуацию и хранение транспортных средств. Соответствующее решение было опубликовано 2 октября на Национальном правовом интернет-портале.
|Наименование работ (услуг)
|Единица измерения
|Было (руб.)
|Стало (руб.)
1. Принудительная отбуксировка (эвакуация) транспортного средства на охраняемую стоянку:
1.1. транспортного средства с полной погрузкой на эвакуатор
|доставка
|60
|63
|1.2. транспортного средства с частичной погрузкой на эвакуатор
|доставка
|50
|53
|2. Хранение принудительно отбуксированного (эвакуированного, доставленного) транспортного средства на охраняемой стоянке: 2.1. за 1−3 суток хранения
|сутки
|7,0
|7,4
|2.2. за 4−9 суток хранения
|сутки
|4,0
|4,2
|2.3. за 10 и последующие сутки хранения
|сутки
|3,0
|3,2
Постановление вступает в силу со дня опубликования.
Последний раз тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей менялись 1 декабря 2016 года, напоминает tut.by.