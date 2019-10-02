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Водителям в Минске приготовили неожиданный «сюрприз»

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  • 2.10.2019, 8:26
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Водителям в Минске приготовили неожиданный «сюрприз»

Авто теперь лучше парковать правильно.

Мингорисполком поднял цены на принудительную эвакуацию и хранение транспортных средств. Соответствующее решение было опубликовано 2 октября на Национальном правовом интернет-портале.

Наименование работ (услуг)Единица измеренияБыло (руб.)Стало (руб.)

1. Принудительная отбуксировка (эвакуация) транспортного средства на охраняемую стоянку:

1.1. транспортного средства с полной погрузкой на эвакуатор

доставка6063
1.2. транспортного средства с частичной погрузкой на эвакуатордоставка5053
2. Хранение принудительно отбуксированного (эвакуированного, доставленного) транспортного средства на охраняемой стоянке: 2.1. за 1−3 суток хранениясутки7,07,4
2.2. за 4−9 суток хранениясутки4,04,2
2.3. за 10 и последующие сутки хранениясутки3,03,2

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Последний раз тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей менялись 1 декабря 2016 года, напоминает tut.by.


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