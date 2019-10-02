Что означает подписание Украиной формулы Штайнмайера 8 2.10.2019, 8:46

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Оригинальных документов никто пока не видел.

Украина согласилась с пресловутой формулой Штайнмайера. Правда, каждая из сторон вкладывает в это понятие свое понимание. Подписанных документов никто пока не видел, поэтому о формуле можно судить только со слов президента Владимира Зеленского. Несмотря на это многие уже успели назвать сегодняшние события капитуляцией Украины и сдачей Донбасса. У президента советуют не паниковать, а дождаться саммита нормандского формата. Что означает согласие Украины на условия России и чем это грозит нашей стране, - читайте в разборе LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 1 октября вечером российские СМИ сообщили о том, что представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма "поставил подпись" под формулой Штайнмайера. "Все стороны подписали письма в адрес ОБСЕ с уведомлением, что каждая сторона поддерживает формулу и ее выполнение", - сообщил российский ТАСС. Через полтора часа украинский президент собрал экстренный брифинг, до начала которого не было ни одного подтверждения с украинской стороны о том, подписывал ли что-то Кучма в Минске.

Зеленский подтвердил, что в Минске прошло заседание ТКГ и на нем был достигнут ряд договоренностей. В частности, о разведении войск в Петровском и Золотом, а также обмене пленными. В обоих случаях президент не уточнил дедлайны. И только после этого Зеленский решил поговорить о главной "страшилке" последних недель – формуле Штайнмайера.

На прямой вопрос, подписывал ли Кучма формулу, Зеленский заявил: "Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст формулы Штайнмайера. Формула Штайнмайера должна быть имплементирована в новый закон про особый статус, которого еще нету".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Россия выдвинула условие для проведения саммита нормандской четверки – согласие официального Киева на формулу Штайнмайера – и Зеленский на него согласился. Теперь лидеры стран-участниц должны согласовать даты саммита. Президент Франции Эманнюэль Макрон надеется, что это произойдет в ближайшие недели. Примечательно, что французский лидер 1 октября призвал реализовать формулу Штайнмайера, назвав ее "компромиссной".

Ключевая проблема – никто не видел текста письма ОБСЕ, под которым представитель Украины оставил подпись. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик вообще сказал, что подписи стоят не под одним общим документом, а под отдельными письмами. То есть чисто теоретически каждая из сторон могла согласится на свою трактовку формулы. Подтверждением этого можно считать сообщения росСМИ о том, что представители террористических организаций ЛНР и ДНР подписали "особое мнение" к формуле Штайнмайера. А именно, что все действия Украины по имплементации формулы должны якобы согласовываться с боевиками. На брифинге Зеленский попытался объяснить, что Украина вкладывает в формулу Штайнмайера.

"Временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный также в обществе как закон об особом статусе Донбасса, начинает действовать на постоянной основе при условии, когда там состоятся местные выборы, проведенные в соответствии с Конституцией Украины и законодательством Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов. Это означает, что никаких выборов под дулом пулеметов не будет и не может быть", - заявил украинский президент. И добавил: чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все войска должны быть выведены, а захваченный участок украинско-российской границы передан под контроль Украины.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Теперь Верховная Рада должна имплементировать формулу Штайнмайера в украинское законодательство. Нынешний закон об особом статусе рассчитан до конца года. Фракция Европейская солидарность выступила категорически против формулы, назвав ее "легитимизацией российской оккупации Донбасса и аннексии Крыма". Фракция Голос, в свою очередь, требует провести 2 октября закрытое заседание Рады, чтобы Зеленский объяснил свой план по противодействию российской агрессии. Батькивщина также осудила формулу и призвала Зеленского проконсультироваться с фракциями.

Экс-представитель Украины в ТКГ Роман Бессмертный считает согласие на формулу Штайнмайера огромной ошибкой, которая "граничит с преступлением". "Россию не интересует вопрос вывода вооруженных сил. Их интересует, чтобы Украина где-то и когда-то черкнула свою подпись под словом "выборы". Когда Россия это получит, то я даже не сомневаюсь, что они пойдут на тот путь, на который они пошли по Крыму. Выборы будут проведены. Что скажет ОБСЕ, их мало интересует. Тем более, мы видели ситуацию по ПАСЕ. Неужели кто-то сомневается, что в ОБСЕ другая ситуация?", - отметил Бессмертный в интервью Радио НВ.

Нардеп от Слуги народа и член комитета по вопросам внешней политики Святослав Юраш сообщил LIGA.net, что не видит в этой ситуации капитуляции интересов Украины. "Я вижу, наоборот, путь к миру, который мы обещали", - заявил он. Нардеп уверен, что Зеленский встретится со своей фракцией и объяснит стратегию урегулирования российско-украинской войны в Донбассе.

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин считает, что формула Штайнмайера не имеет никакого смысла без дорожной карты ее имплементации и выполнения условий безопасности. "То есть вопросов стало больше, чем было. Общество будет требовать ответов на них. Таких, которые не решают проблему оккупации Донбасса за счет Украины", - написал Климкин в Facebook.

С ним согласна глава правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская. "Если мы не имеем плана с деталями, предохранителями, гарантиями, этапами, то мы заплатим слишком большую цену за формулу, которая с юридической точки зрения является ничтожным документом", - написала она в Facebook.

Политолог-международник Николай Капитоненко считает, что основная цель Зеленского – замораживание конфликта, а не полное его решение. "Полное решение потребует более высокой цены. За замораживание конфликта Зеленский готов заплатить", - отметил он в комментарии LIGA.net. По его мнению, Зеленский согласился на формулу Штайнмайера, чтобы заставить Россию сесть за стол переговор в нормандском формате и озвучить свою цену по Донбассу.

"Он ожидает, что Россия сформулирует свои требования на саммите и тогда будет думать, идти ли на них. Но такие размышления будут легче даваться с опцией по заморозке конфликта в кармане. Что позволит ему остановить обстрелы и выполнить свое основное предвыборное обещание", - резюмировал политолог.