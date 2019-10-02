Арямнов об Олимпиаде: Я подготовлюсь и выиграю 3 2.10.2019, 8:59

Белорусский атлет сам ответил на свой же вопрос.

Белорусский олимпийский чемпион Андрей Арямнов, занявший второе место в весовой категории 109 кг на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Паттайе, готов выиграть золото Игр-2020 в Токио. Об этом атлет сообщил в Инстаграме, пишет pressball.by.

Арямнов опубликовал фото, на котором задает себе вопрос: "Ты готов на Олимпиаду? Ты выиграешь ее?" И тут же дает ответ: "Я подготовлюсь и выиграю!"

В двоеборье на ЧМ Арямнов показал результат 426 кг (198+228). Золото выиграл армянин Симон Мартиросян (429 кг, 199+230), бронзу завоевал китайский тяжелоатлет Же Ян (420 кг, 197+223).