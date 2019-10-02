Ученые предложили верный способ колонизировать Марс 8 2.10.2019, 9:29

4,228

Специалисты из США разработали новую стратегию.

Ученые Юго-Восточного Университета Нова в США считают, что первыми «колонистами» на Марсе должны стать микробы, вирусы и грибки, прежде чем на планете поселятся люди. Об этом сообщает Science Alert (перевод — lenta.ru).

Как пишет издание, идея заселения Марса микроорганизмами противоречит многолетним принципам, которые не допускают загрязнения планеты. Прежде чем оборудование отправится в космос, оно должно пройти санитарную обработку, что позволяет сохранять изучаемую среду в первоначальном виде. Появление на Марсе земных микробов помешает поиску признаков древней жизни.

Ученые считают, что запуск процессов терраформирования на Красной планете с помощью микроорганизмов является неизбежным, и без намеренного загрязнения колонизация Марса будет невозможной. В качестве первых «колонистов» подойдут экстремофилы — одноклеточные, способные выживать в экстремальных условиях среды. Однако исследователи не знают, какие именно организмы для этого подойдут, а не нанесут, наоборот, вред терраформированию.

Применение бактерий и других примитивных живых существ объясняется тем, что, размножаясь, они начнут изменять состав атмосферы и рельеф планеты, делая ее более пригодной для человеческих поселений.