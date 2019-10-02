Сор из избы? Пусть остается в ней! 7 Виктор Горбачев, «Солидарность»

2.10.2019, 9:51

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О разнарядке сдавать телефоны в школе.

Всем школьникам. Прежде чем войти в класс и сесть за парту. Да-да. За ту самую парту, которая, в случае чего, может взлететь над головой. Отключить звук. Прекратить любые записи. Фото и видео — запрещено. Сложить в коробку на входе.

Нет, а как вы хотели? Демократия должна быть с красивым лицом. В коробочках с ячейками. Свобода должна быть к месту, а не на каждой парте и в портфеле. Все, что вы будете говорить и делать в классе, должно остаться за закрытыми дверями. Сор из избы? Пусть остается в ней! Кому надо, потом уберут, но молча, тихо и без огласки.

Школа — не студия для съемок. Тут дают знания. Берите и несите их, но не более. Все остальное забыть. А если что? Ну, матерные слова — к месту, но в меру. Взмах тяжелым предметом над головой? Это как бы в шутку, иногда можно, чтобы помнили, кто тут главный.

Сегодня вас заставляют сдать телефоны и гарнитуру к ним. Ну, ничего страшного, дисциплина и есть демократия. Послушание и молчание — шаг к тишине. А завтра? Завтра не исключено, что будете сдавать на входе отпечатки пальцев и получать номерной/именной жетон. Возможно и появление видеокамер в каждом классе. А как вы хотели?

Молниеносная реакция. Учителя шлют родителям сообщения о запрете мобильников в школах

Это кажется смешным и чем-то далеким? Пусть будет так. Однако, здравствуй, страна, здравствуй, школа. Смеяться (или плакать) будем потом вместе.

Виктор Горбачев, «Солидарность»