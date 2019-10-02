«Баста»: Силы у одинокого фаната последнего диктатора вскоре иссякли 6 2.10.2019, 10:05

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Фото: «Радыё Свабода»

На пикете «Европейской Беларуси» по сбору подписей произошел интересный случай.

Когда мы писали, что нельзя встретить в Минске сторонников Лукашенко, мы ошибались, пишет телеграмм-канал «Баста».

Они есть. Считанные единицы. Отличить их можно по не совсем адекватному поведению. Выше - пример. Этот мужчина подошел на пикет гражданской кампании «Европейская Беларусь» и стал агрессивно защищать диктатора, ругаться матом и бросаться на тех, кто ставил подписи.

Активисты вызвали милицию, но те не смогли или не захотели что-то сделать. «Скорую» вызывать не сталь, силы у одинокого фаната последнего диктатора Европы вскоре иссякли и он побрел в винно-водочный отдел ближайшего магазина.

Вот такие в Беларуси остались сторонники Лукашенко.