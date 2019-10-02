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Последователи шамана Габышева: Проверим, дадут ли нам дойти пешком до Москвы

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  • 2.10.2019, 10:17
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Последователи шамана Габышева: Проверим, дадут ли нам дойти пешком до Москвы

«Витязь» и «Эльф» продолжают поход.

Несколько человек из отряда шамана Александра Габышева решили продолжить поход в Москву – они готовы отказаться от политических лозунгов и объявить свою экспедицию спортивно-туристической. При этом они намерены встречаться с жителями тех населенных пунктов, через которые пройдет их маршрут и заодно проверить, разрешены ли еще в России туристические походы.

Предполагается, что путешественники начнут свой путь в Новосибирске через пару недель. Один из авторов этой идеи – Дмитрий Крюков – рассказал редакции Сибирь.Реалии о ее подробностях.

– Дмитрий, когда и откуда вы приехали в этот отряд?

– Приехал из города Иваново в августе, шаман тогда был в Забайкалье. Мне 22 года, я работал менеджером по продажам, искал себя. Я из детского дома, и меня государство "опрокинуло" на квартиру. Тогда я и начал смотреть, активно интересоваться, что вообще происходит в нашей стране, думал, как я могу повлиять на ситуацию.

– Вы до этого не знали, что многие выпускники российских детдомов годами ждут положенную по закону квартиру?

– Они не то, что не выделили, они меня сняли с очереди. Писал я в Администрацию президента. Мне пришел ответ из департамента, где было сказано, что "будем решать ваш вопрос". Прошел месяц-два - полная тишина! А на повторное письмо мне даже не ответили.

– Вы в суд пытались обращаться, в прокуратуру?

– Нет. Если Администрация президента не помогла, то кто выше? Разве суды и прокуратура выше Администрации президента? Все это было примерно месяца за четыре до того, как я присоединился к Саше. Я много видел всякой несправедливости и начал интересоваться, что происходит. Стал смотреть в ютьюбе ролики на разных каналах: "Хватит молчать", "Без соли", "Сверхдержава", "Николай Бондаренко" – это из известных, а есть еще малоизвестные каналы, там люди сами о себе рассказывают.

– И к каким выводам вы пришли?

– Я воздержусь от ответа на этот вопрос. Но если я поехал к Саше Шаману, как вы думаете, к каким выводам я пришел? Я поехал к нему, чтобы помочь человеку, поддержать его. Чтобы люди видели, что современная молодежь не стоит в стороне.

– А узнали вы про этот поход откуда?

– Из ютьюба.

Дмитрий с супругой

– До этого вы занимались каким-то гражданским активизмом, протестной активностью?

– Нет. Это мне было неинтересно, как и всем заблудшим.

– Иваново близко к Москве, где часто проходят протестные акции, но на них вы не ездили. Зато поехали в Сибирь за тысячи километров, чтобы присоединиться к походу на Москву…

– Глаза я открыл, можно сказать, поздно. Когда стал интересоваться тем, что происходит в стране, в Москве как раз проходило много митингов – я имею в виду это лето. Но я уже собирался к шаману. Если бы не поехал к нему, присоединился бы к этим митингам. Но мне было не до того, я готовился, собирал информацию, что мне нужно в походе, ресурсы собирал, материально готовился. Потом присоединился к Саше.

Когда 22-летней парень вместо клубов и всего прочего поехал и по трассе идет пешком 20 км в день, это должно было быть знаком для народа, что молодежь уже проснулась

– Вы кому-то рассказали о том, что едете туда? Как ваше окружение отнеслось к этой идее?

– Да, конечно, рассказал. Все по-разному отреагировали: кто-то говорил, что ничего не поменяется, кто-то говорил, что зря, кто-то меня поддержал. И даже были друзья, кто сказал, что не надо этого делать, но все равно поддержали меня всякими способами. Они сказали, мол, "это твой выбор, у тебя своя голова на плечах. Желаем тебе удачи". Кто-то помог и в материальном плане, и вещами, и еще чем-то.

– Вы как сами для себя понимали цель этого похода?

– Объединение людей, чтобы люди проснулись. Когда 22-летней парень вместо клубов и всего прочего поехал и по трассе идет пешком 20 км в день, это должно было быть знаком для народа, что молодежь уже проснулась. Меня готовили с рождения, чтобы я жил в другом государстве, где наши права соблюдены, где конституция, демократия. Нам объясняли, что нужно бороться за свои права, а на деле я вижу совсем другое.

– Чем вы занимались после задержания шамана (19 августа в Бурятии – прим. С.Р.)? Какие были мысли?

– Мыслей было очень много в голове, я не буду их озвучивать. Я не знал, как правильно поступить. Мы с ребятами взяли паузу, поехали в Иркутск, чтобы подумать и принять правильное решение. Были мысли о том, чтобы уехать в Якутию и там находиться с шаманом, там его поддержать. Часть отряда пошла дальше. После двухдневной паузы я принял решение с некоторыми товарищами, что мы возвращаемся в отряд и идем. Прошли сутки, и нас всех остановили.

Я уверен, что нам все равно будут ставить палки в колеса, и люди должны об этом знать, это видеть, за ситуацией следит весь мир, другие страны тоже наблюдают

– Как это было?

– Сначала целый день два человека в гражданской одежде нас снимали на камеру. Позже к нам подъехала полицейская "буханка" и две "Нивы", одна полицейская, а другая гражданская. Оттуда вышли человек 6-7, пара людей сидела в гражданской "Ниве". Нас попросили проехать до отделения, потому что поступила жалоба, что мы нарушаем ПДД. Пока мы ехали, посоветовались с нашими юристами. И нам сказали: ничего объяснять им не нужно, то есть мы имеем полное право этого не делать. Двое ребят все же зашли в отделение, а мы вчетвером остались на улице. К нам подъехали другие сотрудники ДПС, вели себя корректно, культурно, показали удостоверения. Объяснили, в чем нарушение, объяснили нам процедуру, что нас всех пробьют по базам, нет ли каких уже нарушений. Если есть, то выпишут письменное предупреждение, что они и сделали. После мы вернулись в отряд. Наших двух ребят из отдела тоже выпустили, оказалось, им то же самое там говорили. Но когда мы вернулись, то увидели, что нет Валентина, он гражданин Казахстана, и его забрали за какое-то нарушение. Ждали вестей. Потом вечером, часов в 9-10, у нас снова забрали двух ребят, которые были в отделе, это Эллей и Легион Леха. Эллей приехал примерно часов в 12, сказал, что Валентина уже не отпустят, депортируют, попросили собрать его вещи. И еще сказал, что все нормально, мы можем ложиться спать. Потом прошло примерно часа полтора, меня будит Эллей, они уже с Лехой вернулись, время где-то 1:30, объявили экстренное собрание. Все собираемся, и они нам сообщили, что там с ними общались серьезные люди, сказали, что мы должны решить: если остаемся, то приезжают маски-шоу, нас всех кладут, приписывают нам терроризм, все будет очень жестоко. Если мы уезжаем, то к нам никаких репрессий, ни гонений, ничего устраивать не будут: мы просто тихо-мирно разъезжаемся. В итоге было принято единогласное решение, что все должны разъехаться, а дальше уже каждый движется, как считает нужным.

– Я знаю, что сам шаман звонил многим из вашего отряда и просил сделать паузу. Так какой смысл после этого и предупреждения силовиков продолжать поход?

– Это новое движение. И цель – гражданский эксперимент. Мы проверим, дадут ли нам дойти пешком до Москвы при условии, что мы идем в статусе спортивной туристической группы. Я уверен, что нам все равно будут ставить палки в колеса, и люди должны об этом знать, это видеть, за ситуацией следит весь мир, другие страны тоже наблюдают. А шамана мы никак не подставляем. Мы изначально думали, как сделать так, чтобы не навредить ему? Когда будет суд, они ничего не смогут приписать Саше.

– А если в разгар вашего похода шаман решит возобновить свой, вы присоединитесь?

– Пока рано об этом говорить.

– Но если вы хотите сейчас преподнести это просто как турпоход, с чего люди, которые поддерживали шамана, будут следить за вашей судьбой и помогать вам?

– Во время похода мы будем общаться с людьми. Они будут рассказывать, что происходит в их городе или деревне. От нас не будет никаких лозунгов, но другим людям мы рот не закрываем. Любой человек может к нам подъехать и сказать, что "вот я в своей деревне живу вот так, хочу обратиться туда-то, сказать что-то". А мы эту информацию будем распространять. У нас свобода слова в стране.

– Если ваша цель – просто нести правду людям о том, как живут их соотечественники, почему конечная цель – Москва, а не Калининград, например?

– Не знаю, возможно, Москвой не ограничимся и дальше пойдем.

– Не опасаетесь, что вас обвинят в организации несанкционированных публичных акций?

– Мы общались с юристами. По идее, не могут, но я знаю, как в нашей стране все работает. Если они это сделают, значит, они просто на весь мир заявят, что нет у нас ничего – ни свободы слова, ни Конституции.

– А вы думаете, что весь мир удивится?

– Мир и так все видит, просто мы еще раз это подчеркнем.

– Вам не кажется, что вы, начиная свою поход с просьбы о материальной поддержке, дискредитируете то движение, которой начал шаман, саму идею, которую он заложил?

– Я понимаю, о чем вы говорите. Когда я собирался к шаману из Иванова, мне точно так же нужна была финансовая поддержка. Я просил людей. И знаете, сколько мне писало, что, вот, шаман начинал без денег, ты попробуй, как шаман! А почему меня сравнивать с шаманом?! Я ни в одном ролике не сказал, что я шаман. Шаман – это мой духовный наставник, кто меня на путь наставил. Он много чего мне рассказал в этой жизни – рассказал и научил. Я себя с шаманом никогда не ровнял. Для нашего похода именно так и нужно. Это чисто на добровольной основе, кто захочет нам помочь. Мы ни к чему не призываем.

– Почему все-таки нельзя подождать, пока шаман не решит продолжить? Тем более, зима на носу, похолодает, нужно будет искать какое-то жилье…

– Это новый поход, к Саше он отношения не имеет. Мы планируем ночевать в палатках – именнок этому готовились, по крайней мере, морально. Мы примерно понимали, как это все будет происходить. И когда шли с шаманом точно так же собирались ночевать в палатках.

– С кем вы сейчас поддерживаете связь из тех людей, с которыми вы шли вместе, кто не с вами? Кто из отряда готов к вам присоединиться?

– Мы в данный момент находимся с Виктором, шаман назвал его Эльфом, меня – Витязем. Мы находимся вдвоем. Есть некоторые ребята, которых я разглашать не буду: они попросили пока этого не делать. Связь я поддерживаю со многими ребятами, кто находится в отряде, со многими я советуюсь. Все относятся по-разному.

– А Александр знает о вашей идее?

– Да. Он сказал сделать пока паузу. Но если вы ослушаетесь, то Бог вам в помощь, пусть Бог вас ведет, так он сказал.

– Все-таки если вас в какой-то точке встретят силовики, увезут в полицию и начнут прессовать? Этот поход до первого столкновения с представителями правоохранительных органов или как?

– Время покажет. Мы идем как туристическая команда, а не как террористы-экстремисты. Мы идем без оружия и всего прочего. Но если силовики начнут препятствовать, есть юристы, которые готовы нам оказать техническую помощь. Мы будем все решать на уровне закона.

– Как вы думаете, возможно, что с вами начнут бороться не официальными методами, а с помощью каких-нибудь криминальных элементов?

– Не исключаю этот вариант. Когда я ехал к шаману, знал, что события по-разному могут обернуться. Все, что угодно могло быть. Могли забрать нас всех. Могли приехать просто ночью с дубинками, могли взять что-то похуже дубинок. Если они хотят закрыть меня за то, что мы сейчас идем как спортивно-туристическая команда, то я готов.

– Вы будете на YouTubе выкладывать информацию о том, как проходит ваш поход?

– Да, конечно. Для этого мы сделали резервный канал, что если я потеряю доступ или мне заблокируют канал, то на другом канале будет информация дублироваться. Мы будем все происходящее снимать на камеру. Это нас обезопасит.


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