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Медики объяснили, почему полезно есть малиновое варенье

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  • 2.10.2019, 10:26
Медики объяснили, почему полезно есть малиновое варенье

Именно это варенье помогает справиться с простудой.

Дело в том, что в состав полезного лакомства входят целые группы витаминов, таких как С, А, Е, РР и группы В. Кроме того, в его состав входит пектин, дубильные и органические элементы, пишет lenta.ua.

Благодаря насыщенному комплексу из полезных веществ малиновое варенье является очень полезным продуктом для беременных и детей.

Как оказалось, в лакомстве содержится салициловая кислота, которая и является действующим элементом в лекарствах от гриппа и простуды. Врачи советуют употреблять продукт вприкуску с теплым чаем, а вот класть варенье в горячий чай не стоит, так как это резко уменьшит концентрацию его полезных веществ.


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