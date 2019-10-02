Кто правит Перу? 2.10.2019, 10:37

Мартин Вискарра

Фото: Reuters

Президент распустил парламент, вице-президент подала в отставку.

В понедельник президент Перу Мартин Вискарра распустил парламент. В ответ депутаты отстранили его от власти и назначили вице-президента Мерседес Араос главой страной.

Араос изначально приняла присягу, но вечером во вторник заявила о своей отставке и отказе исполнять обязанности президента, пишет ВВС.

Что произошло?

Вискарра распустил конгресс после того, как депутаты отказались поддержать предложенную им реформу конституционного суда и выбрали нового члена коллегии судей. Президент объявил о проведении досрочных выборов 26 января.

Представители от оппозиции, имеющей большинство мест в конгрессе, назвали его действия государственным переворотом, а самого Вискарру - диктатором.

Конгресс привел к присяге вице-президента Араос, но она отказалась от власти

Фото: Reuters

Они приостановили полномочия Вискарры и передали власть вице-президенту Мерседес Араос.

Однако Араос опубликовала заявление. в котором сложила с себя полномочия вице-президента и отказалсь от роли временно исполняющей обязанности главы государства.

Кто правит страной?

Вискарра посчитал, что конституция дает ему право распустить конгресс. Однако депутаты отказались расходиться и большинством голосов (86 из 130) приостановили полномочия Вискарры на один год.

С точки зрения Вискарры, голосование в парламенте не имело силы, потому что конгресс уже был распущен.

Руководители армии и полиции поддержали Вискарру. Они заявили, что продолжают считать его легитимным президентом и главнокомандующим.

Пресс-служба президента опубликовала фотографию со встречи Вискарры с командующими армии, флота и военно-воздушных сил, а также главой полиции. Встреча прошла в президентском дворце в Лиме.

Однако оппозиционные парламентарии продолжают настаивать, что президент превысил свои полномочия, попытавшись распустить конгресс.

Следующее заседение конгресса пройдет в пятницу. На повестку будет вынесено голосование о полном отстранении Вискарры от власти.

В Перу установилось двоевластие

Фото: Reuters

Из-за чего все началось?

Вискарра стал президентом в марте 2018 года, сменив на этом посту Педро Пабло Кучински, который ушел в отставку из-за обвинений в попытке подкупить депутатов.

Вискарра обещал принять решительные меры против коррупции, в которой обвиняли четверых его предшественников.

Но антикоррупционные меры президента были заблокированы конгрессом, где большинство принадлежит оппозиционной партии "Народная сила" во главе с Кейко Фухимори - дочерью бывшего президента страны Альберто Фухимори, отбывающего тюремный срок по делу о коррупции и злоупотреблении властью.

Кейко Фухимори сама находится в заключении, где в статусе обвиняемой ожидает начала процесса о коррупции.