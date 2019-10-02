Кто правит Перу?
- 2.10.2019, 10:37
Президент распустил парламент, вице-президент подала в отставку.
В понедельник президент Перу Мартин Вискарра распустил парламент. В ответ депутаты отстранили его от власти и назначили вице-президента Мерседес Араос главой страной.
Араос изначально приняла присягу, но вечером во вторник заявила о своей отставке и отказе исполнять обязанности президента, пишет ВВС.
Что произошло?
Вискарра распустил конгресс после того, как депутаты отказались поддержать предложенную им реформу конституционного суда и выбрали нового члена коллегии судей. Президент объявил о проведении досрочных выборов 26 января.
Представители от оппозиции, имеющей большинство мест в конгрессе, назвали его действия государственным переворотом, а самого Вискарру - диктатором.
Они приостановили полномочия Вискарры и передали власть вице-президенту Мерседес Араос.
Однако Араос опубликовала заявление. в котором сложила с себя полномочия вице-президента и отказалсь от роли временно исполняющей обязанности главы государства.
Кто правит страной?
Вискарра посчитал, что конституция дает ему право распустить конгресс. Однако депутаты отказались расходиться и большинством голосов (86 из 130) приостановили полномочия Вискарры на один год.
С точки зрения Вискарры, голосование в парламенте не имело силы, потому что конгресс уже был распущен.
Руководители армии и полиции поддержали Вискарру. Они заявили, что продолжают считать его легитимным президентом и главнокомандующим.
Пресс-служба президента опубликовала фотографию со встречи Вискарры с командующими армии, флота и военно-воздушных сил, а также главой полиции. Встреча прошла в президентском дворце в Лиме.
Однако оппозиционные парламентарии продолжают настаивать, что президент превысил свои полномочия, попытавшись распустить конгресс.
Следующее заседение конгресса пройдет в пятницу. На повестку будет вынесено голосование о полном отстранении Вискарры от власти.
Из-за чего все началось?
Вискарра стал президентом в марте 2018 года, сменив на этом посту Педро Пабло Кучински, который ушел в отставку из-за обвинений в попытке подкупить депутатов.
Вискарра обещал принять решительные меры против коррупции, в которой обвиняли четверых его предшественников.
Но антикоррупционные меры президента были заблокированы конгрессом, где большинство принадлежит оппозиционной партии "Народная сила" во главе с Кейко Фухимори - дочерью бывшего президента страны Альберто Фухимори, отбывающего тюремный срок по делу о коррупции и злоупотреблении властью.
Кейко Фухимори сама находится в заключении, где в статусе обвиняемой ожидает начала процесса о коррупции.