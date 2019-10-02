Яременко о «формуле Штайнмайера»: Украина ничего не подписывала 7 2.10.2019, 10:39

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Богдан Яременко

Ключевые позиции будут наработаны в ходе последующих переговоров.

Украинский народный депутат от "Слуги народа" и глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко заявил, что Украина "ничего не подписывала" 1 октября во время переговоров трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, сообщает unian.net.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook. "Вчера (1 октября – прим.) никто ничего не подписывал. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма письменно сообщил представителю ОБСЕ Мартину Сайдику о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств Нормандского формата в Минске 1 сентября 2019 года", – объяснил Яременко.

По словам нардепа, соглашения касаются лишь особенностей проведения местных выборов на временно оккупированных территориях. Ключевые же позиции будут наработаны в ходе последующих переговоров.