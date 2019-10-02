Молодой учитель: Получил в сентябре 270 рублей, а на подписку нужно отдать 90 рублей 5 2.10.2019, 10:47

Причины, почему учителя в Беларуси не хотят работать в школе.

Кто издевается над кем больше: ученики над учителем, учитель на учениками или школьная система над всеми в целом, это вопрос почище загадки про курицу и яйцо, пишет «Витебский курьер».

Если кому-то после случая в Гомеле «пошумели и хватит», то кому-то, как говорится, еще здесь работать. Журналисты выбрали 5 основных причин, о которых они говорили в стиле «больше и никогда».

1. Бумажки, бумаги и бумажищи

- На меня навалилась гора документации, которую нужно было заполнять. Но как правильно это делать, к сожалению, никто не объяснил. Когда же я обращалась за помощью к администрации школы, в ответ получала лишь отказы, оправданные сильной занятостью. Однако требовали с меня по полной, причем так, будто согласились и помогли. Хорошо, что рядом были коллеги, которые выручали и растолковывали, — рассказывала на Марина, молодой учитель белорусского языка и литературы на распределении в одной из школ Витебского района.

2. Маленькая зарплата

- Одно из самых ужасных моих впечатлений — первая зарплата. Получил я в сентябре 270 рублей, а мне говорят: нужно отдать 90 рублей на подписку, — рассказывал нам Алексей, молодой учитель в школе на окраине Витебска.

Впрочем, учителя со стажем тоже жаловались на размеры зарплат: если хочется больше денег, придется взять на себя репетиторство, платные кружки или классное руководство.

3. Дополнительная работа в свободное время

- А культпоходы по выходным? Думаете, мне они интересны? Хорошо, что в моем классе ребята понимающие, взрослые уже. Мы делимся на группы, и вожу я их на мероприятия по очереди. Знаю, что некоторые педагоги и оценки хорошие за посещение мероприятий выставляют. Как-то же надо детей замотивировать, — рассказывала Анастасия, учитель биологии.

Как известно, в Беларуси учителя не только занимаются с детьми, а еще обходят дома, проверяют навыки пожарной безопасности на районе, ищут «тунеядцев», собирают подписи перед выборами, ездят с классом на картошку, ходят по выходным в театр, на футбол, в музей, работают на субботниках. Все это не приносит дохода и морального удовольствия, делается в свободное от работы время.

Что заставляет учителя соглашаться на дополнительный труд даже когда этого не хочется, кратко и самокритично к своей профессии пояснила Анна, педагог с 30-летним стажем из школы Витебской области:

- Существующая система контрактов и надбавок за лояльность сделала из учительства, да и других наемных работников, бесправное молчаливое быдло.

4. Проблемы с детьми

- Первое время мне было дико что-то рассказывать классу, где из 18 человек 10 ковыряются в телефонах. И я по наивности требовал от учеников выключить телефоны, ответить на вопрос, не отвлекаться. В результате несколько уроков было сорвано, — рассказывал молодой педагог Алексей.

Добавьте к этому типичные тинейджерские провокации, социальные сети и то, что ученики могут ругаться на вас матом — и школа больше не кажется храмом знаний. Да, молодые учителя могут представлять себе школу слегка наивно, но разве можно за это их судить?

5. Большая ответственность

- Этим летом десятиклассница подала заявление в милицию на свою мать, что она ее якобы избивает. Дети сейчас очень ушлые и не боятся ничего. Как наказали маму? Провели профилактическую беседу и поставили семью в СОП. А учителя, в классе которого учится эта девочка, лишили премии на полгода. Мол, плохо работал с учениками своего класса и не уследил. А как тут уследишь, если девочка никогда ни на что не жаловалась, а при посещении семьи дома визуально все было нормально? Или когда из окна по несчастливой случайности выпал малолетний ребенок, который проживал на районе, закрепленном за определенной школой. Премии лишили социального педагога и учителя — классного руководителя старшего ребенка из этой семьи. И таких примеров много, — рассказывала Людмила, педагог из Витебска с 12-летним стажем, которая решила сменить работу.

Достаточно напомнить, что двух педагогов, не уследившей за девочкой во время уборки картофеля в 2016 году в Молодечненском районе, приговорили к 2 годам лишения свободы. По словам самих педагогов, из учителей входят очень удобные «мальчики для битья», которые будут наказаны в любом случае.