Российские СМИ устроили акцию солидарности с независимой журналисткой 2.10.2019, 10:55

Светлана Прокопьева

Фото: pln24.ru

Светлана Прокопьева опубликовала открытое письмо.

Российские СМИ во вторник, 1 октября, одновременно опубликовали открытое письмо журналистки Светланы Прокопьевой, которая обвиняется в оправдании терроризма. В акции солидарности приняли участие "Это Москвы", "Новая газета", "Дождь", "Такие дела", "Медуза", "Медиазона", "Сною", "МБХ Медиа", "7×7", "Псковская губерния", "Мох" и Wonderzine, сообщает dw.com.

Около года назад 17-летний Михаил Жлобицкий из Архангельска обвинил силовиков в фабрикации дел и пытках, а затем подорвал себя на входе в региональное управление ФСБ. Журналистка Светлана Прокопьева написала об этом авторскую колонку под заголовком "Репрессии для государства" на "Эхо Москвы в Пскове", в которой отметила, что государство "само воспитало" поколение тех, кто борется с ним. В результате СМИ оштрафовали, а к Прокопьевой пришли с обысками, по обвинению в оправдании терроризма ей грозит до семи лет лишения свободы.

"Я не признаю вину и считаю свое уголовное дело банальной местью обиженных силовиков. В том тексте я возложила на них самих ответственность за архангельский взрыв. Я написала о том, что репрессивное государство дождалось ответной реакции", - заявляет Прокопьева в своем открытом письме. "Мое уголовное дело - это убийство свободы слова", - подчеркивает журналистка.