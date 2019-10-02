Формула Штайнмайера: жители Запорожья вышли на протест 2.10.2019, 11:26

Акция у стен Офиса президента

Фото: Reuters

Участники акции требовали обнародовать документ.

В ночь на 2 октября под стенами управления СБУ в Запорожской области состоялся пикет, участники которого требовали обнародовать документ, подписанный в рамках трехсторонней контактной группы.

Во время акции активисты скандировали «Нет капитуляции» и зажгли файеры, сообщает Радио Свобода.

По завершению митинга обращение с соответствующими требованиями участники акции передали дежурному работнику СБУ.

«Именно сегодня был подписан «план Штайнмайера», который предусматривает проведение выборов в ОРДЛО, амнистию полную террористам, тем людям, с которыми нам приходилось воевать за независимость нашего государства … Почему сегодня вышли под СБУ? Потому что мы доверяем нашим институтам государственным — у нас есть специальная служба, занимающаяся сохранением национальной безопасности Украины. И мы хотим передать письмо и обратиться с требованиями. Первое, немедленно обнародовать полный текст документа, подписанного Кучмой на встрече трехсторонней контактной группы. Второе, в случае подписания соглашения на условиях России требуем отставки министра иностранных дел и уполномоченного в трехсторонний контактной группе. Третье, возбудить против них уголовное производство», — заявил во время митинга его организатор Максим Зайченко.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Майдане Независимости и под Офисом президента прошли акции протеста против согласования формулы Штайнмайера.

Акции также прошли во Львове и Харькове.

1 октября Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовала текст формулы Штайнмайера, которая в дальнейшем войдет в новый закон о статусе Донбасса.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что формула Штайнмайера регулирует вступление в силу закона об особом статусе Донбасса. Согласно новой формулировке, закон применяется на временных условиях с момента проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ о признании результатов выборов.