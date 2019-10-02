В Гомеле ребенка высадили из автобуса, несмотря на справку об обучении 2.10.2019, 11:28

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Документ не понравился сотруднику автопарка.

В Гомеле ребенка высадили из автобуса, несмотря на справку об обучении в школе. Ребенок зашел в автобус и предъявил кондуктору справку, действительную до 5 октября 2019 года. Однако этот документ не понравился сотруднику автопарка, сообщает телеграмм-канал «ЧП Беларусь».

Кондуктор потребовал справку со сроком действия до 2020 года, после чего ребенка попросили выйти из автобуса. По мнению женщины, такой поступок кондуктора недопустим, ведь после случившегося ребенку пришлось час стоять на остановке в ожидании транспорта.

Гомельчанка обращалась в автобусный парк, но там ей ответили, что кондуктор действовал в рамках своих полномочий.

Да, инцидент такой был, но у нас есть якобы какой-то там указ, и справка должна быть свежей, – рассказала женщина о звонке в автопарк. Такой ответ родителей не удовлетворил. Женщина намерена разобраться в ситуации и наказать кондуктора.