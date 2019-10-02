«Письма счастья» высылают даже законопослушным водителям? 2.10.2019, 11:44

Журналисты разобрали скандальный случай.

Принято считать, что если все делать по закону, инструкциям и правилам, то неприятности обойдут стороной. Но, как оказалось, в нашей стране законопослушность не всегда гарантирует избавление от различного рода проблем, пишет abw.by.

Евгений: "Последнее время Автобизнес часто писал о проблемах, с которыми сталкиваются продавцы автомобилей, оформившие сделку по доверенности или по счету-справке. Однако мой опыт показывает, что оформление договора купли-продажи с последующей регистрацией его в РЭП ГАИ также не избавляет от проблем, - извещения о штрафах приходят все равно мне. Каждое извещение мне приходится забирать на почте, идти с ним в ГАИ и писать заявление, каждый раз (!) прилагая копию договора. Посоветуйте, пожалуйста, как поставить точку в этом деле. Зачем люди выстаивают 4-часовые очереди для регистрации договоров в МРЭО ГАИ, если эти сведения не доходят до тех, кто занимается фотофиксацией и обработкой данных?"

Возмущение читателя понятно: вроде бы и сделал все правильно, а тебе все равно приходится ходить в ГАИ и доказывать, что ты ничего не нарушал. Так быть не должно. Попытаемся разобраться, что же произошло.

Итак, Евгений продал свой автомобиль Dodge жительнице Бобруйска. Сверка, оформление документов, оплаты через кассу, очереди тут, очереди там, очереди везде, на следующий день опять в ГАИ - современные будни белорусского МРЭО ГАИ.

Несмотря на это, большинство автовладельцев проходит через эти "круги ада", чтобы обезопасить себя от неправомерных действий покупателя авто.

Вот, собственно говоря, договор, который Евгений заключил с продавцом и зарегистрировал в ГАИ 11 июня 2019 года:

Указ №504

1.1. на территории Республики Беларусь сделки по отчуждению механических транспортных средств, прицепов к ним или самоходных машин, подлежащих государственной регистрации и государственному учету в соответствии с законодательством, заключаемые между физическими лицами, а также сделки по отчуждению физическими лицами таких механических транспортных средств, прицепов к ним или самоходных машин юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям должны совершаться в простой письменной форме путем составления договоров с учетом требований настоящего Указа;

1.2. договоры купли-продажи, мены, дарения механических транспортных средств, прицепов к ним, самоходных машин (далее - договоры), заключаемые в соответствии с подпунктом 1.1 настоящего пункта, составляются в трех экземплярах, вступают в силу со дня их регистрации в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, с проставлением отметки о проведенной регистрации на каждом экземпляре:

в регистрационных или регистрационно-экзаменационных подразделениях Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел (далее - регистрационные подразделения)...

В общем договор должен быть зарегистрирован, и именно с этого момент у покупателя возникает право собственности на приобретенное им транспортное средство.

Гражданский кодекс Республики Беларусь

Статья 224. Момент возникновения права собственности у приобретателя по договору

1. Право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законодательством или договором.

2. Если договор об отчуждении имущества подлежит государственной регистрации, право собственности у приобретателя возникает с момента его регистрации, если иное не установлено законодательством.

Далее в силу указа №504 покупатель обязан поставить приобретенный автомобиль на учет в ГАИ в течение 10 дней с даты регистрации договора (п.1.3. указа). В противном случае такой покупатель может быть привлечен к административной ответственности за участие в дорожном движении транспортного средства, не зарегистрированного в установленном порядке (ч.5 ст.18.12 КоАП).

Но вернемся к нашей истории.

"В соответствии с ч.1 ст.4.9 КоАП административной ответственности за данное правонарушение подлежит собственник (владелец) транспортного средства" - такие постановления Евгений стал получать уже после официальной регистрации продажи своего авто.

Как видим, в документе указан транзитный регистрационный знак, из чего следует, что покупатель ставить на учет приобретенное авто не спешит, а прошло уже почти три месяца с момента заключения договора.

Мы не можем не напомнить этому "покупателю" нормы п.39 Положения о порядке государственной регистрации и государственного учета транспортных средств (Постановление СМ РБ №1849):

Участие в дорожном движении транспортных средств, снятых с учета и временно допущенных к участию в дорожном движении, допускается в течение трех месяцев со дня снятия с учета.

Для участия в дорожном движении транспортного средства, собственник которого по истечении трех месяцев со дня снятия его с учета не изменился, данное транспортное средство подлежит повторной регистрации за прежним собственником.

Так в чем же дело? Почему Евгений продолжает получать "письма счастья", а новый владелец избегает при этом положенной ответственности за свои нарушения?

Источник проблемы понятен: автомобиль на "транзитах" попадает на камеру фотофиксации, штрафы приходят тому, на кого зарегистрировано авто, то есть на собственника, указанного в свидетельстве о регистрации.

При нормальном стечении обстоятельств после регистрации договора купли-продажи в базу данных вносятся сведения о новом собственнике, ответственность за само ТС и правонарушения, совершенные на нем, начинает нести покупатель.

В случае же Евгения что-то пошло нет так.

Да, обжаловать такие постановления можно без проблем. Для этого необходимо обратиться в ГАИ по месту регистрации и написать заявление с приложением необходимых документов (договора купли-продажи).

Статья 10.3 ПИКоАП. Случаи, когда протокол об административном правонарушении не составляется

51. Если физическое лицо не согласно с привлечением его к административной ответственности в порядке, предусмотренном частью 31 настоящей статьи, и подало об этом письменное заявление в Государственную автомобильную инспекцию по месту жительства в течение одного месяца со дня получения копии постановления о наложении административного взыскания, а также в случае опротестования такого постановления данное постановление утрачивает силу в день получения указанного заявления (протеста). В дальнейшем административный процесс по данному факту ведется в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, с учетом положений статьи 4.9 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и части 5 статьи 2.7 настоящего Кодекса.

Евгений так и поступил: "В ГАИ Первомайского района я написал заявление, и мне предложили три варианта: продолжать ездить к ним и писать заявления на каждое нарушение; поехать в МРЭО ГАИ и выяснить, почему договор купли-продажи не попал в базу данных; связаться с собственником автомобиля и попросить его поставить автомобиль на учет...

Ни один из этих вариантов меня не устраивает. Я оформил сделку по букве закона и не намерен выяснять отношения ни с подразделениями ГАИ, ни с новым собственником, ни с ЗАО "Безопасные дороги Беларуси", в ведении которого находятся камеры фотофиксации. К тому же я хотел бы решить эту проблему не только для меня, но и для тех, кто так же, как и я, получает не свои штрафы. Второй момент, который меня не радует как программиста по профессии, - это количество процедур, бумаг и времени людей, расходуемых на каждое ошибочно присланное постановление в результате отсутствия информационного взаимодействия между подразделениями ГАИ и иными ведомствами (учреждениями).

Почтовое извещение о фотофиксации прошлому собственнику доставляет почтальон. Протокол фотофиксации на старого собственника выдает или доставляет сотрудник почты. Заявление прошлого собственника в ГАИ на несогласие с административным наказанием принимает сотрудник ГАИ по месту жительства вместе с пакетом документов. Потом проводится проверка по заявлению другими сотрудниками ГАИ. Уведомление о снятии административного наказания прошлому собственнику транспортного средства составляет сотрудник ГАИ, как я понимаю, и доставляет его снова почтальон по нужному адресу. Протокол об административном правонарушении на фактического нарушителя опять-таки составляет сотрудник ГАИ. И снова почтовое уведомление новому собственнику относит почтальон. Не забываем и про ЗАО "Безопасные дороги Беларуси" с Центром фиксации правонарушений ГАИ, где нарушения фиксируются, постановления обрабатываются и распечатываются. И все это проверки, бумаги, пересылки, уведомления и прочее. Сколько людей и структур при этом задействовано? И все они получают зарплату из наших налогов. Какова цена ошибки чиновника, который что-то где-то не внес в базу данных или недосмотрел, а в результате этого "рождаются" такие постановления? Я не исключаю, что речь может идти о банальном сбое или человеческом факторе, но уж, простите, финансовая сторона всего этого напрямую отражается на расходах государственного бюджета, при этом не в самое лучшее для государства время."

Как нам стало известно, в базе данных ГАИ договор купли-продажи автомобиля между Евгением и новым владельцем числится, запись об этом есть. Тогда выходит, что система фотофиксации "не получает" верные сведения из базы данных ГАИ.

Но это точно проблема не Евгения. Написанное им заявление в Первомайское РУВД столицы может долго "ходить" по кабинетам и милицейским подразделениям. Поэтому целесообразнее обратиться напрямую в отдел обеспечения функционирования систем автоматической фиксации правонарушений МВД Республики Беларусь (ООФСАФП), в этом же здании находится и ЗАО "Безопасные дороги Беларуси". При отсутствии реакции Евгению прямая дорога с заявлением в прокуратуру, которая обязана отреагировать на факты нарушений, допущенных должностными лицами.

А мы не можем еще раз не обратить внимания на то, сколько денег из бюджета тратится впустую из-за таких вот ошибок, а может, и из-за халатности конкретных должностных лиц. И когда наши чиновники начнут это понимать, то, может, и заживем мы лучше, в смысле - богаче.