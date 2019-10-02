Директор хозяйства рассказал, почему орал матом на молодого специалиста 19 2.10.2019, 11:49

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Александр Атрохов

Аудиозапись их нецензурной беседы попала в Сеть.

Руководитель ОАО «Невский-Агро» Александр Атрохов поделился своим взглядом на ситуацию с работником предприятия. Аудиозапись их нецензурной беседы была опубликована накануне.

По словам собеседника belsat.eu, работник окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию в Горках и по распределению был направлен работать бухгалтером в ОАО «Невский-Агро».

«Закончил академию не очень хорошо, к работе не стремился», – отметил Александр Атрохов. Он отметил, что работник постоянно играл в компьютерные игры, предназначенную ему работу не выполнял. В результате его работу приходилось передавать другим бухгалтерам, чтобы закончить отчет к концу месяца. Попытки воспитать и «сделать из него человека» результата не давали. Также директор сообщил, что свою комнату в общежитии молодой бухгалтер «превратил просто в ад», чтобы туда зайти «надо было надевать противогаз».

«Не он один в общежитии был такой. Там было еще несколько семей, таких же, как он – бомжей, мягко говоря. МЧС дало команду выселить. Ему предлагали несколько вариантов, он выбрал жить у женщины-пенсионерки, которая работала бухгалтером. Выделили отдельную ему комнату. Он пожил два месяца и начал там черта творить. Она приходила сюда жаловаться – заберите его от меня», – рассказал собеседник.

Александр Атрохов рассказал, что за 20 лет его работы руководителем таких неуправляемых работников у него не было. При этом сам молодой специалист заявлял, что уволить его не получится, так как у него есть целевое распределение и инвалидность. Но проверка выяснила, что при распределении работник не подал все необходимые сведения и по состоянию здоровья ему запрещено заниматься бухгалтерской деятельностью и работать на компьютере, заниматься работой с оформлением документов.

«МРЭК установлено, что дали ему вторую группу. И что он не соответствует занимаемой должности. Мы 26 сентября, или какого там числа, его уволили с хозяйством за несоответствие занимаемой должности и то, что он скрыл факты своей биографии и не подал при распределении документы», – заявил директор.

По его словам, это не единственный ролик, снятый уволенным работником. Также он записывал разговоры со своими коллегами, бухгалтеров и инженеров, провоцируя их на грубость, рассказал директор. Составлял стихотворно клевету.

«Такой человек просто по жизни. Гнилой», – сказал Александр Атрохов.

По его мнению, аудиозапись была опубликована в качестве мести за увольнение.

Директор также отметил, что подал документы в УВД, чтобы разобраться с информацией, которую размещал теперь уже бывший работник против предприятия и его экс-коллег.

Накануне Телеграм-канал NEXTA опубликовал аудиозапись разговора директора предприятия «Невский-Агро» Александра Атрохова с молодым специалистом, который жаловался на отсутствие жилья. Речь содержала много ненормативной лексики.

Государственное ОАО «Невский-Агро» находится в агрогородке Ковали Бобруйского района. Оно было создано на базе колхоза имени Александра Невского, к которому присоединили ряд других предприятий. С 2019 году «Невский-Агро» проходит процедуру санации.