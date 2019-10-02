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Зеленский обсудил согласование формулы Штайнмайера с лидерами фракций Верховной Рады

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  • 2.10.2019, 11:52
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Зеленский обсудил согласование формулы Штайнмайера с лидерами фракций Верховной Рады
Владимир Зеленский

После этого состоялось отдельное заседание «Слуги народа».

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидерами парламентских фракций по согласованию так называемой «формулы Штайнмайера».

Об этом сообщил народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в эфире одного из телеканалов, сообщает УНИАН.

«Да, эти консультации уже завершились», - сказал он.

После этого президент принял участие в заседании фракции «Слуга народа» в парламенте. Встреча состоялась в конференц-зале парламента.

1 октября Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что согласует так называемую «формулу Штайнмайера».

«Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст «формулы Штайнмайера», - сказал президент и добавил, что эта формула должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Действующий закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года. По словам Зеленского, будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом и в нем не будет пересечена ни одна «красная линия».


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