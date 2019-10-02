Ученые выяснили, как повлияет на климат остановка Гольфстрима 7 2.10.2019, 12:09

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Скорость теплого течения в последнее время существенно замедлилась.

Из-за деятельности человека одно из самых главных течений Атлантики– Гольфстрим – потихоньку замедляется. Вскоре оно может вообще исчезнуть. Если подобное случится, то климат в Европе и США поменяется существенно, сообщает planetanovosti.com.

На данный момент Гольфстрим – главный фактор мягких зим в Европе. Атлантическое течение несет тёплую воду от восточных берегов Северной Америки к северо-западной Европе. Согласно статистике ресурса Phys.org, в середине 20 столетия скорость течения замедлилась на 15%. Тогда уже был минимум за последние 1600 лет.

Исчезновение Гольфстрима сулит не только Европе более лютые зимы, но и жару на востоке США. Ускорится также рост уровня моря в Северной Америке. Из положительного можно отметить уменьшение ураганов, ведь именно воды Гольфстрима служат для них неким «топливом».

Ученые не могут точно сказать, из-за чего останавливается масштабное атлантическое течение. Вероятная причина – ускорение таяния ледников в Гренландии. В океан поступает много пресной воды, которая может замедлять циркуляцию течения.

Некоторые ученые уверены, что Гольфстрим полностью остановится после достижения некоторой переломной точки. Это может случиться уже в следующее десятилетие.