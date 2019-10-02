Минчане одержали первую победу над «Табакерками» 7 2.10.2019, 12:13

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Киоск убрали с улицы в ответ на электронную петицию.

В Минске демонтировали киоск «Табакерка», на который жаловались местные. Об этом сказано в ответе администрации Партизанского района в ответ на электронную петицию, сообщает tut.by.

Речь идет про киоск «Табакерка», который поставили возле магазина на улице Кнорина в начале сентября. Но люди обратили внимание на то, что явно это не лучшее место для такого ларька, и составили электронную петицию. Они обращали внимание на то, что «Табакерка» ограничивает обзорность пользователям средств индивидуальной мобильности (электросамокаты, моноколеса, велосипеды и прочие), что увеличивает риск столкновения с другими участниками движения.

Авторы петиции также сообщали, что если у ларька соберется очередь, то она может перекрыть весь тротуар, что создаст дополнительные помехи для движения. К тому же киоск установлен в непосредственной близости к пешеходному переходу и может создавать «слепую зону» для водителей автомобилей, тем самым подвергая риску жизнь и здоровье людей.

— В конце концов, непонятна целесообразность установки данного торгового объекта вблизи продуктового магазина, где можно приобрести в том числе и табачную продукцию, — писали в петиции.

После этого ларек убрали, а 1 октября администрация Партизанского района в ответе от 1 октября подтвердила демонтаж «Табакерки». В ответе также сказано, что «ЭНЕРГО-ОИЛ» разрешили ставить там киоск на основании решения Мингорисполкома от 15 августа.

Отметим, что прошлой осенью «Табакерку» уже убирали через пару часов после установки, но и появилась она там вообще по ошибке и без формальных на то оснований. В ситуации же на Кнорина речь идет именно про демонтаж ранее разрешенного объекта, поэтому мы и называем это первым таким случаем.

«Табакерки» в Минске

Первый такой табачный киоск появился в столице 20 июля в Сухарево, следом стали замечать «Табакерки» и в других районах города. Киоски долго стояли закрытыми, хоть в них активно набирали персонал. До конца 2019 года в столице должно быть выделено 500 участков под подобные торговые точки.

«Табакерки» по всей стране устанавливает подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину компания «ЭНЕРГО-ОИЛ», которая реализует инвестпроект по созданию негосударственной сети по торговле табачными изделиями. В регионах процесс идет еще с конца 2018 года, но для Минска это дело было особенно болезненным.

«Табакерки» запрещено размещать внутри городского ядра, границы которого проходят по Толстого, Машерова, Козлова, Захарова и Аранской. Запрещено их также устанавливать на территориях, прилегающих к магистральным улицам, учреждениям здравоохранения, образования, паркам и скверам. Нельзя размещать эти киоски на остановках с большим трафиком. Однако эти условия часто не выполняются.

Под «Табакерки» власти обязаны без аукциона предоставить в аренду инвестору земельные участки для строительства и обслуживания торговых объектов. Это киоски, магазины, павильоны и неизолированные точки.

В «Табакерках» табачные изделия должны занимать 80% ассортимента. Остальные 20% — другие товары.

Поэтому там также продают чипсы, орешки, жвачки, презервативы, шоколадки, кофе 3 в 1, батарейки, клей и другое. В общем, все то, что было в простых ларьках, которые в 2008 году убрали с улиц Минска.