Названа дата переброски в Беларусь российских истребителей Су-30СМ 5 2.10.2019, 12:18

2,970

Заявление сделал министр обороны Равков.

Поставка четырех российских истребителей Су-30СМ в Беларусь ожидается в ноябре. Об этом журналистам в «палате представителей» сообщил министр обороны Андрей Равков, сообщает tut.by.

— Договор, который был подписан в 2017-м году вступил в силу, началось его финансирование. И поставки первых четырех самолетов Су-30СМ ожидаются в ноябре этого года, — рассказал министр обороны Андрей Равков.

Договор, подписанный в 2017 году предусматривает, что до конца 2020 года в Беларусь должны поставить 12 истребителей.

Су-30СМ — тяжелый двухместный истребитель поколения 4+. Машина оснащается двигателями с управляемым вектором тяги и за счет этого обладает сверхманевренностью. Мощная РЛС имеет фазированную антенную решетку, в результате самолет может подсвечивать цели для ведомых. Су-30СМ оснащается двенадцатью узлами подвески, на которых может размещаться различное ракетно-бомбовое вооружение. Су-30СМ может развивать максимальную скорость в 2125 км/ч, несет боевую нагрузку в восемь тонн, вооружен для ближнего боя 30-мм пушкой.

Долгий полет Су-30СМ

Июнь 2017 года. Россия и Беларусь заключили контракт на поставку 12 истребителей Су-30СМ производства корпорации «Иркут» (входит в ОАК). Это самый крупный разовый контракт по закупке Беларусью российских вооружений.

Февраль 2018 года. Глава Минобороны Беларуси Андрей Равков сообщил, что Россия пока не может поставить истребители в Беларусь. По его словам, есть определенные сложности в поставке запасных частей, находящихся под эмбарго. «Идет локализация чисто российской машины, и к 2019 году они обещали, что это будет чисто российская машина, и мы сможем без проблем приступить к исполнительской части этого контракта»", — рассказал глава оборонного ведомства.

Июнь 2019 года. Андрей Равков рассказал, что поставки истребителей ожидаются уже в этом году. По его данным, «четыре самолета находятся на стапелях, в высокой степени готовности к выпуску». Истребители закупят в установленном порядке, «если главой государства будет принято решение».

Август 2019 года. Первые два истребителя поколения 4+ Су-30СМ для Военно-воздушных сил Беларуси показали на иркутском авиазаводе.