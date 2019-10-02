Шендерович — о стихах Лаврова: Вполне достаточно, чтобы диагностировать 12 2.10.2019, 12:29

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Виктор Шендерович

Известный писатель-сатирик откликнулся на творчество министра иностранных дел РФ.

На днях стихотворение главы МИД РФ Сергея Лаврова было опубликовано на сайте журнала «Русский пионер». Вот одно из четверостиший:

Дымился ствол сосны, дымился ствол берданки,

Трещал в тайге пожар, тайгу окутал смог.

А посреди тайги в охотничьей землянке

Закашлялся во сне невзрачный мужичок.

Комментаторы не смогли пройти мимо творчества политика.

«Косвенных признаков, по моему скромному мнению, бывает вполне достаточно, — пишет Виктор Шендерович. — Можно глубоко и всесторонне анализировать деятельность Владислава Суркова и Сергея Лаврова, но это только если нечем заняться. Их стихов (опубликованных, что важно, с их ведома) вполне достаточно, чтобы диагностировать: мы имеем дело с мудаковатыми «чайниками», тяжело пораженными ощущением собственной избранности.

Если бы такие люди ограничивались написанием стихов, это был бы счастливый случай для страны, конечно…»

Отметим, что Сергей Лавров регулярно публикует свои стихи. Он также является автором гимна Московского государственного института международных отношений. А еще, как указано в ряде источников, Лавров любит петь под гитару.

Ну а то, что он вообще культурный человек, стало понятно в 2015 году, когда во время пресс-конференции, Лавров пробормотал себе под нос (но так, что было слышно в микрофон): «дебилы, б***».