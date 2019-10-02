Как белорусский бизнесмен стал художником в Праге 1 2.10.2019, 12:36

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Чтобы работать на Карловом мосту, он раз в три года сдает экзамен.

Кp.by расспросила у Александра Дедка, чем отличаются столицы Чехии и Беларуси, как он в 40 лет сел за мольберт и как стал писать роман «Карлов мост».

По журналистской профессии Александр работал пять лет. Сначала в Восточной Сибири, куда попал благодаря тяге к путешествиям: в 1986-м перевелся на заочку минского журфака и оказался в райгазете «Маяк коммунизма».

- Писал много, за полгода стал завотделом экономики. Но оставаться в Сибири не планировал - через два года вернулся в Беларусь. Работал редактором на областном радио в Бресте, а с 1989-го - в районке на Витебщине. В том городке работала жена, был шанс быстро получить квартиру. Но тут я постепенно охладел к профессии журналиста. Помню свой последний материал - «Сбор ромашек». Это был репортаж о том, как в колхозе убирали картошку, но из-за сорняков (сплошные ромашки на поле) урожай был крайне низок. Казалось, собирают не картошку, а ромашки. Редактора в день выпуска не было, и мне удалось поместить этот материал на первую полосу, за что и был вызван в райком партии. Нет, меня не выгнали, но сделали неприятное предупреждение, и я ушел сам.

Александр Дедок пишет портреты и карикатуры на Карловом мосту в Праге уже 20 лет. Фото: Личный архив; Wikipedia.org

Потом Дедок строил бизнес в Минске и Москве 1990-х. «Интересное и противоречивое время», - говорит он. А в 1998-м Александр бросил все и уехал в Прагу.

- Каждый день, проходя у вокзала, видел там автобус туда. Хотелось посмотреть, что это за город. Тем более виза не требовалась. И однажды в погожий осенний день я собрал дипломат самых необходимых вещей, вышел из дома и уже 20 лет в него не заходил. Конечно, отъезд назрел. В ту пору мне было 35 лет, десять из которых, я покупал вещи дешевле и продавал дороже. Мне было тесно в этих рамках, даже унизительно. Хотя на то время я был довольно состоятельным человеком, купил квартиру в Минске. У меня было двое детей, которых я очень любил. Но в буквальном смысле что-то позвало в дорогу, захотелось начать жизнь с нуля, а главное - не делать ошибок, которые я совершил дома.

УЧИТЬСЯ НА ХУДОЖНИКА ПОШЕЛ В 40 ЛЕТ

У Александра не сразу нашел сферу, в которой можно найти себя за границей, интегрироваться в новое общество. Была даже идея открыть автомастерскую, хоть таких умений у Дедка не было, а еще податься дальше на Запад, например во Францию. Но новые друзья отговорили.

- В Праге я оказался в среде художников и музыкантов. Как-то выяснилось, что у меня есть некоторые способности в этих сферах, а в рисовании - довольно выраженные. Вот за эту соломинку я и ухватился. Она сделала мою жизнь здесь и интересной и успешной.

Александр в последнее время на Карловом мосту рисует не портреты, а карикатуры. Фото: Личный архив

Александр рассказывает, как с одним из новых друзей решил попробовать себя на пражском арт-рынке, нацеленном на туристов. Приятель убеждал, что они покупают что угодно. Александр одолжил краски у жившего по соседству художника-казаха, рисовавшего женские фигуры, и написал две работы.

- Картину «Чечня в огне» купили быстро. Не из-за мастерства - просто правильно выбрана тема. Художник-казах оказался прав: люди сочувствовали этим кровавым событиям и, наверное, купили у меня эту мазню из сострадания. Они думали, что я ветеран, сильно нуждаюсь. А вот вторая работа, птичка на ветке, не продалась.

Тогда Александр решил развиваться и в 40 лет окончил платные курсы фигурального рисования в местной Академии искусств, чтобы пополнить недостающие мне знания в области рисования портрета и стать профессионалом. За два семестра отдал примерно 200 долларов. А потом Александр Дедок выдержал экзамен на мастерство, который дает право рисовать на Карловом мосту.

- Нарисовать хороший портрет в походных условиях, как на Карловом мосту, трудно. Аттестует комиссия из семи человек - представителей Академии искусств, магистрата, а еще обычных людей (чтобы суд был более объективен). Если четыре члена комиссии дают добро, вы прошли. Но каждые три года – переэкзаменовка на подтверждение мастерства. Бывает, это испытание не проходят Со мной это тоже случалось. Но спустя некоторое время можно вернуть себе место, подготовившись, как следует.

Так наш земляк влился в интернациональное содружество художников Карлова моста. Тут есть люди из Болгарии, Венгрии, Сербии, Словакии, России и конкретно из Дагестана, Перу, Украины и Беларуси.

Карлов мост в Праге - центр притяжения туристов. Фото: Pragagid.ru

- Из портретистов белорус только я. Есть еще один земляк, который пишет картины. Дискриминации по национальному признаку на Карловом мосту нет. Да и в принципе за годы жизни в Чехии я такое испытывал разве что в магазинах, когда отдельные продавцы пытаются унизить, чуть заслышав акцент.

ГОНОРАРЫ ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ НЕ МЕНЯЛИСЬ

Конечно, на Карловом мосту ощутима конкуренция. Это заставляет все время совершенствоваться. Не обходится без трюков, чтобы привлечь заказчика. Один рисует аэрографом, другой жонглирует карандашом, пишет цветные глаза или рисует обеими руками. А есть художник, который снимает видео восхищающихся заказчиков и выкладывает ролики на YouTube.

- Я ловлю на живца. Порой это симпатичная девушка. Пожалуй, это лучшее, что можно придумать на Карловом мосту, - признается Александр. – А если не использовать такие трюки, можно просидеть целый день, ничего не заработав. Вообще, есть более и менее успешные художники. Я где-то посередине. Гонорары последние 20 лет не менялись. Не знаю почему. Пробовали поднять цену, но дороже, чем за 40 евро портреты не заказывают.

Художник говорит, что туристы за эти два десятилетия в Праге сильно поменялись.

Александр пишет портреты не только заказчиков с Карлова моста, но и известных персон - туристы из русскоязычных стран сразу узнают и карикатуру на Льва Толстого, и портрет Юрия Никулина. Фото: Личный архив

- До 2008 года было много русскоговорящих заказчиков из числа учителей, врачей, пенсионеров. А после их число резко упало, что негативно сказалось на общем заработке. Все мы связываем эту беду с финансовым кризисом и санкциями против России. Сейчас туристов из бывшего СССР тоже много, но это уже не учителя и не врачи, а бизнесмены, которые перед дверями кабаре «Дарлинг» останавливаются и долго с восхищением смотря на неоновые огни говорят с грустью в голосе: «Культу-у-у-ра...». Они портреты не заказывают и картин не покупают. Бывают и белорусы. Не знаю, заказывают ли они портреты у других художников, но у меня - очень редко. Однажды приходилось рисовать портрет минчанину. Я подробно расспросил о городе, но о том, что тот земляк, не сказал. Зачем? Лишнее это.

Правда, признается Александр, он не рисует портретов уже лет десять.

- Зарабатываю карикатурами. Хотя жанр портрета мне по-прежнему близок, рисую я их помногу и каждый день, но не на Карловом мосту и не за деньги. Могу себе это позволить - желающих карикатуру достаточно.

«КОГДА УЙДУ С МОСТА, ТОГДА И ПОСТАВЛЮ ТОЧКУ, ВЕРНУСЬ НА РОДИНУ»

Карлов мост вдохновил Александра и на написание романа:

- Я с детства дружу с юмором. У меня он чеховский, с подтекстами. Чехов – мой любимый писатель. Байки не пишу, все на реальной основе. Но это не истории из жизни художников, списанные с натуры. Все описанное происходило со мной, но не обязательно на Карловом мосту. А мои герои - пан Шульц, Карл, пан Новак, пан Мясоедок, пани Дзуркова, пани Веселая – понадобились, чтобы разнообразить повествование. Они выдуманные, их прототипов на Карловом мосту нет. Но есть и реальные герои, списанные с натуры - Нина, Маша, Аня, частично Каролина. Я в повествовании тоже прохожу как лирический герой. О себе напрямую, документально, у меня текстов нет. Например, есть цикл текстов о мерине, как будто это моя машина. Но у меня лично не «Мерседес»-«мерин», а «БМВ». Так что повествую от имени художника, на месте которого мог бы оказаться, но не оказался. Но почитайте внимательно - это о нашей жизни и о вашей в том числе. У каждого из нас свой Карлов мост. Таким был первый посыл, чтобы написать роман. Ничего и начинал бы, не предполагая подобных глобальных обобщений.

Теперь Александр Дедок не пишет портреты на Карловом мосту и за деньги, но сам жанр не забрасывает. Фото: Личный архив

Александр замечает тем не менее, что все образы - типичны для Праги. Сам дух этих текстов исключительно пражский.

- Это доброта, тепло, ирония, иногда сарказм, но никогда нет срыва на крик, на нечто душераздирающее. И каждый день на Карловом мосту рождает новый сюжет. Жалко его не записать! Вот, когда уйду с моста, тогда и поставлю точку, вернусь на родину. Думаю, еще пару лет. Может, к тому времени уже будет пару томов! Текстов уже примерно на 300 страниц книжного формата, а может, и больше!

Правда, дойдет ли дело до книги, Александр не уверен.

- Сборник текстов под общим названием «Карлов мост» сейчас печатается в интернет-журнале «Финбан» под редакцией Александра Бабушкина. А на белорусский язык рассказы переводит Игорь Адамович. Правда, все держится на энтузиазме переводчика и надежде, что издательства заинтересуются «Карловым мостом» на белорусском. Мы пробовали собрать на Фейсбуке читателей на белорусском – это пару десятков человек, но такой тираж книгу не окупит. Вообще, всего произошедшего с белорусским языком, с исчезновением белорусских школ, не могу понять. Двадцать лет назад все было иначе.

Зато Александр уверен, что его роман «Карлов мост» можно легко инсценировать.

Карикатуры, отмечает Александр, пользуются на Карловом мосту большим спросом. Фото: Личный архив

- Нечто вроде советского «Кабачка «13 стульев» могло бы получиться.

Александр Дедок говорит, что ему тяжело проводить параллели между Минском и Прагой.

- Ведь я уезжал в 1990-е. Но, исходя из общечеловеческих ценностей, люди везде примерно одинаковы. Оказавшись где-нибудь в микрорайоне, не сразу поймешь, в Праге ты или в Минске. А вот центр Праги - это нечто совсем другое. Тут все рассчитано на случайный успех. Очень много туристов и иностранцев, постоянно здесь проживающих. Конечно, это уже не Минск. Везде бизнесмены с их неизменными атрибутами. Вообще, чешское общество очень разнородно по степени образования и интеллигентности. Скажем, местная попса чрезвычайно вульгарна. Наша с ее шампанским за три тысячи долларов куда интеллигентнее. Может, на этих случайно разбогатевших и чванливых успешных бизнесменов накладывает отпечаток тот факт, что Чехия по какой-то там статистике - это самая неверующая страна в мире и о христианских ценностях здесь отзываются с насмешкой.

Художник вспоминает, что недавно побывал в Народном (главном в Праге – Ред.) театре на премьере своего товарища-режиссера.

Такими увидел Пани Дзуркову и Пана Шульца, персонажей своих рассказов из цикла "Карлов мост", художник Александр Дедок. Фото: Личный архив

- Я был сильно удивлен, что театр существует без каких-либо государственных дотаций. Правда, пьеса была о трагедии одной еврейской семьи во время Второй мировой войны, а на сцене почему-то разыгрывались лесбийские сцены. Спросил после спектакля постановщика, оправданны ли они. А он ответил: «Жалею, что не включил еще и гомосексуальные сцены. Желающих посмотреть было бы значительно больше». Это Народный театр - что уж говорить об остальных. Думаю, в Минске такого еще нет.

Спрашиваем, чего не будет хватать художнику из пражской жизни, когда вернется в Беларусь.

- Пива! Я уже думал об этом. За эти годы стал гурманом. А в остальном последнее время я только рисую и пишу. Все это можно делать и на родине. Например, какой-нибудь пражский мотив можно нарисовать где угодно, хоть на Бали, а продать в Праге. Так делают некоторые украинские художники. Почему бы и мне не перенять этот опыт? (улыбается).