Белорусская путешественница: Вернулась на родину и влюбилась в лидские кроссовки 10 2.10.2019, 12:57

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Алена Шавель путешествует по миру с 2012 года.

Белоруска Алена Шавель путешествует по миру с 2012 года, посетила 30 стран. Устав от траектории работа — дом — работа, семь лет назад купила билет в один конец и отправилась изучать не только наземный, но и подводный мир. В настоящее время — дайвинг-инструктор PADI. О возвращении на родину она рассказала в статье на сайте onliner.by:

- Когда я была прыщавым подростком, до хрипоты ругалась с родителями, убеждающими меня хотя бы примерить ботинки или одежду отечественного производства. Нет, нет и еще раз нет! На психологическом уровне все произведенное или выращенное на родине слегка отдавало хозяйственным мылом или навозом. И если бы мне тогда кто-то сказал, что спустя десяток лет я буду в кураже метаться между ЦУМом, «Кiрмашом» и ГУМом в поиске нужного размера лидских кроссовок, я бы тому плюнула рассмеялась в лицо.

Какая такая трансформация произошла со мной? Что случилось с отечественными производителями? Неужели бесконечное вдалбливание лозунга «Купляй беларускае!» сработало? Со мной — точно нет: я уехала из страны уже семь лет назад. Скорее произошло с точностью наоборот: я наконец отошла от неуклюжих и навязчивых приставаний отечественных маркетологов. Потребовался почти десяток лет, чтобы беспристрастно посмотреть на белорусскую продукцию: «А она, в принципе, ничего! Черт побери, она действительно хороша!»

Есть такой синдром первого курса/первой четверти, о котором знает любой студент/школьник. Главное — быть приторно идеальным на первом курсе/в первой четверти, после можно броситься во все тяжкие: все равно преподаватели будут видеть в тебе временно оступившегося зайку.

Этому принципу следуют все мировые бренды, предлагая новый продукт, агрессивно завоевывая наши мозги, а после постепенно снижают планку качества до уровня, близкого к плинтусу, и ничего — прокатывает. Но у белорусов, как известно, свой особенный путь. Вначале они, руководствуясь принципом «авось прокатит», делают «нязграбную вяшчыцу», которая раздражает и отталкивает, а после, поняв, что покупать это никто не собирается, с тяжелым вздохом начинают ее «допиливать» до человеческого состояния.

Складывается впечатление, что в последние годы наблюдалось два параллельных процесса. Первый — мировые масс-маркетовые бренды вовсю удешевляли себестоимость и реальную ценность своей и так не самой качественной продукции. Второй — белорусские бренды, понимая, что смерть и забвение совсем близко, начали отчаянно выкарабкиваться, исправляться и заметно расти.

Судя по всему, на сегодняшний момент две эти кривые пересеклись на одном уровне. Только одна сползает вниз, а вторая пока стремится вверх.

Казалось бы, вот он, счастливый момент просветления: из грязи — и сразу в князи! Но нет. Ситуацию усугубляет беспощадный белорусский пиар — он натужно, с фальшивым пионерским энтузиазмом долгое время продвигал отечественные товары, которые являлись откровенной ерундой, и закрывал глаза на правдивые, но нелицеприятные отзывы. Недовольного потребителя в свое время буквально перекричали, и он, махнув рукой, отошел в сторону и проголосовал рублем за другой продукт. А когда свое, белорусское, наконец стало действительно крутым, на его продвижение уже не хватает ни бюджета, ни энтузиазма, ни кредита доверия.

В результате общее настроение покупателей ровное, близкое к индифферентному. Их уже не вдохновляют патриотические лозунги и обещания: «Вот сейчас-то мы точно исправились! Просто посмотрите!» И кажется, только я, на долгое время вырванная из контекста, наворачиваю круги по Минску, находясь в перманентном восторге от того, что делают сегодня знакомые с детства бренды.

Мой уровень дохода не настолько высок, чтобы позволить себе с головы до ног одеваться в люксовую одежду и рассуждать с позиции знатока о «шанелях» и «габбанах» стоимостью в тысячи долларов. Но я уверена, что белорусская продукция порой гораздо качественнее аналогов масс-маркета. Именно поэтому в очередной приезд на родину я с удовольствием рассталась со своими Adidas Gazelle, прикупив лидские «1106» из натуральной замши. К тому же куда бы я ни отправилась, я вряд ли встречу «двойника».

В Европе или Америке в конце сезона все коллекции масс-маркета распродаются за бесценок, порой — за пару долларов или евро, тогда как у нас даже во время распродаж Zara или Mango держат цену. Возможно, когда-то такую политику можно было оправдать качеством материалов или дороговизной производства, но не сейчас. Ни для кого не секрет, что уже несколько десятилетий подряд идет глобальный процесс переноса товарного производства из США и стран ЕС в страны Юго-Восточной Азии. В Камбодже и Вьетнаме продают настоящие (в прямом смысле этого слова) Nike и Asics по стоимости, в четыре (!) раза меньшей европейской и американской магазинной.

То же самое касается и косметики. Я влюблена в «Белита-Витэкс», особенно в новые линии серии Lux. И опять же замечу — мы говорим о среднем ценовом сегменте. Когда я приезжаю в Беларусь, я запасаюсь косметикой на весь год, тогда как мои подруги заказывают корейскую и японскую косметику, веря, что там точно знают, как правильно изготавливать такую продукцию. Что бы они сказали, увидев свои любимые «правильные» бренды на полках магазинов 99 Only stores в США, где большинство косметики, которую у нас так красиво преподносят, расставляя по витринам и полочкам, продают по 99 центов.

О продуктах питания и упоминать не стоит. Ко многим давно пришло понимание, что импортные продукты изготавливаются с использованием дешевых ингредиентов, пищевых добавок, консервантов и красителей, призванных улучшить внешний вид и длительность хранения товара, но не его качество и вкусовые свойства. Зачем покупать шоколадный батончик, маршмеллоу и конфеты-драже, когда есть халва в шоколаде, зефир и клюква в сахаре?

Если зайти, скажем, в Mark Formelle, не заострив внимания на вывеске у входа, может вполне показаться, что это молодежный Forever 21. Даже не верится, что когда-то здесь были ГОСТовские пижамы и носки. То же можно сказать о Milavitsa, о «ЛУЧе», о «Свiтанке», об Elema и об ОАО «Лидская обувная фабрика» с их легендарными кедами с двумя полосками по бокам. И как я раньше не замечала, что это отличная удобная обувь из натурального материала? Давайте резать правду: наверное, потому, что раньше лидские кеды были корявыми, а сейчас конструкцию довели до ума, подобрали нужные материалы, цвет, и вот она — конфетка.

В общем, лично я в эти дни совершила для себя открытие, которое буквально потрясло меня. Нет в Минске никаких старых добрых ностальгических брендов, которые манят приятно щекочущим нос ароматом нафталина и хозяйственного мыла. Есть совершенно новые, переосмысленные марки, создающие свои производства по стандартам, очень часто превышающим хваленые европейские. И называть такие производства «наследниками традиций», «преемниками советского качества» — такая себе идея. Многие белорусские товары и бренды умерли для меня в моем детстве и юности. А сейчас возродились, как птица феникс из пепла (читай — с нуля). И в этой первозданной чистоте они прекрасны — хватит лепить на них местечковые традиционные и исторические знаки качества!