Предвыборные пикеты по сбору подписей «Европейской Беларуси»: расписание на сегодня 3 2.10.2019, 13:25

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Активистов гражданской кампании вы найдете по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза.

Гражданская кампания «Европейская Беларусь» приглашает на пикеты по сбору подписей в Минске и других городах страны. Вы можете не только поставить подпись за участника «парламентской кампании» от «Европейской Беларуси», но и обсудить планы дальнейшей деятельности, предложить свои идеи и поговорить о будущем страны, пишет пресс-служба кампании.

Пикеты «Европейской Беларуси» вы найдете по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза. Подписи могут ставить только жители округа, по которому выдвигаются кандидаты. У участников пикета всегда можно уточнить, где и когда можно поставить подпись за кандидата, который выдвигается по вашему округу. Не забудьте ваш паспорт.

Минск

Центральный вход в магазин ГУМ: 12.00 — 18.30,

станция метро «Площадь Победы», выход к магазину «Океан»: 12.00 — 18.00,

станция метро «Пушкинская», выход к кинотеатру «Аврора»: 15.00 — 19.00,

станция метро «Площадь Якуба Коласа», выход к магазину ЦУМ: 12.00 — 18.00,

станция метро «Тракторный завод»: 14.00 — 19.00

перекресток улиц Уральской и Долгобродской: 15.00 — 19.00.

Бобруйск

Проспект Строителей, 58, магазин «Санта»: 18.00 — 20.00.

Светлогорск

Улица Заводская, проходная целлюлозно-картонного комбината: 18.00 — 20.00.

Молодечно

Улица Притыцкого, 18, магазин «3,7 вольт»: 11.00 — 19.00.

Брест

Перекресток улиц Машерова и Советской: 15.00 — 18.00.

Орша

Вход на Центральный рынок: 12.00 — 18.00.