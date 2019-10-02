В «Слуге народа» рассказали, что их не устраивает в законе о Донбассе 2 2.10.2019, 13:31

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Богдан Яременко

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Украинский депутат Богдан Яременко заявил, что положения об амнистии и о народной милиции неприемлемы.

Для украинской фракции "Слуга народа" неприемлемы положения о безусловной амнистии боевиков и о местной милиции, которые есть в действующем законе об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил глава Комитета по международным отношениям Богдан Яременко, сообщает liga.net.

"Закон, который есть, лично меня не устраивает, потому что в нем есть положения о безусловной амнистии, есть положение про местную милицию и так далее, все то, что я не хочу, чтобы было на моей земле, и этого не хочет наша фракция, этого не хочет президент Зеленский", - заявил Яременко.