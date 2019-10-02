Американка замаскировалась под куст, чтобы сфотографировать, как ее сестру зовут замуж 2.10.2019, 13:38

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Задумка сработала.

Жительница штата Висконсин Териз Меркель замаскировалась под куст, чтобы незаметно сфотографировать свою старшую сестру Рэйчел, пишет «Медуза».

Той как раз делали предложение руки и сердца. За месяц до этого возлюбленный Рэйчел попросил Териз Меркель запечатлеть ответственный момент — тогда и появилась идея переодеть Териз в камуфляжный костюм и посадить в кусты с фотоаппаратом.

Sister got engaged this weekend and I dressed as a bush in the wilderness to watch/capture the moment. We are 1 yr apart.. why are our lives so different rofl pic.twitter.com/cE14RBZ9CL — therese merkel (@theresemerkel) 23 сентября 2019 г.

«Сестре на этой неделе сделали предложение, так что я переоделась в костюм дикого куста, чтобы посмотреть и запечатлеть этот момент. Она старше меня на год. Почему наши жизни такие разные»

Задумка сработала: старшая Меркель согласилась выйти за своего молодого человека и очень удивилась, когда ее сестра выбежала из кустов с радостным криком «Она сказала „да“!».

Териз выложила фотографии себя в камуфляжном костюме в твиттер, после чего о ней написали многие СМИ, включая Time.