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Американка замаскировалась под куст, чтобы сфотографировать, как ее сестру зовут замуж

  • 2.10.2019, 13:38
  • 1,851
Американка замаскировалась под куст, чтобы сфотографировать, как ее сестру зовут замуж

Задумка сработала.

Жительница штата Висконсин Териз Меркель замаскировалась под куст, чтобы незаметно сфотографировать свою старшую сестру Рэйчел, пишет «Медуза».

Той как раз делали предложение руки и сердца. За месяц до этого возлюбленный Рэйчел попросил Териз Меркель запечатлеть ответственный момент — тогда и появилась идея переодеть Териз в камуфляжный костюм и посадить в кусты с фотоаппаратом.

«Сестре на этой неделе сделали предложение, так что я переоделась в костюм дикого куста, чтобы посмотреть и запечатлеть этот момент. Она старше меня на год. Почему наши жизни такие разные»

Задумка сработала: старшая Меркель согласилась выйти за своего молодого человека и очень удивилась, когда ее сестра выбежала из кустов с радостным криком «Она сказала „да“!».

Териз выложила фотографии себя в камуфляжном костюме в твиттер, после чего о ней написали многие СМИ, включая Time.


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