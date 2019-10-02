Литва и еще четыре страны создали группу Baltic Plus в ПАСЕ 1 2.10.2019, 13:41

В нее вошли Латвия, Грузия, Эстония и Украина.

Председатель делегации Литвы в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Альгирдас Буткявичюс и его заместитель Эгидиюс Варейкис совместно с коллегами из Латвии, Грузии, Эстонии и Украины создали группу «Baltic Plus», сообщает корреспондент Charter97.org из Вильнюса.

Делегации пяти стран заявили, что созданная в ПАСЕ группа будет стремиться к тому, чтобы организация и ее участники придерживались основополагающих принципов, заложенных при создании ПАСЕ.

«Какой смысл создавать эту группу? Дело в том, что делегации членов «Baltic Plus» будут и впредь придерживаться осуждения российской политики оккупации и аннексии Крыма, продолжающейся политики непризнания военной оккупации территорий восточной Украины, а также Грузии и Молдовы», — сказал председатель литовской делегации в ПАСЕ Альгирдас Буткявичюс.

Первой совместной акцией Baltic Plus станет отказ от участия в официальных празднованиях 70-летия Совета Европы «в знак протеста против отрицания ценностей Совета Европы и «потакания неуважительным претензиям Российской Федерации и финансовому саботажу».

Группа Baltic Plus открыта для новых делегаций и будет проводить регулярные встречи, где будут обсуждаться общие позиции и действия входящих в группу делегаций.

Ранее член литовской делегации в ПАСЕ Эммануэлис Зингерис принял решение пропустить осеннюю сессию в знак солидарности с Украиной. Просьба проигнорировать осеннюю сессию ПАСЕ поступила от главы украинской делегации в организации Елизаветы Ясько. Глава украинской делегации обратила внимание на отказ России выполнить резолюции Совета Европы о прекращении агрессии против Украины, а также на препятствование расследованию крушения Боинга Malaysia Airlines.

В литовской делегации в ПАСЕ — 4 представителя и 4 их заместителя.

Летом этого года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, позволяющую России вновь вернуться к полноценной работе в организации. В документе отмечается, что каждая страна-член Совета Европы имеет право и обязанность работать в обоих уставных органах организации: в Комитете министров и в ПАСЕ. Документ отменил санкции против национальных делегаций в виде лишения права голосовать, выступать и быть представленной в ассамблее.

Литва, Латвия и Эстония выступили с совместным заявлением, в котором осудили резолюцию о возобновлении прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы. Страны отметили, что Россия не выполнила ни одного из многочисленных требований Ассамблеи и возвращение стране права голоса станет неправильным сигналом.