Брестские власти хотят забрать у пенсионеров дачные участки 3 2.10.2019, 14:08

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Под ударом — cотни дачников.

По левой стороне дороги из Бреста в сторону деревни Каменица-Жировецкая, за переездом, можно увидеть территорию, на которой стоят крохотные сарайчики, растут деревья, кое-где еще не убраны овощи. Эту землю с 1993 года занимает общественное объединение землепользователей участков 16 и 16А, в котором около 400 огородов по 2 сотки, пишет «Брестская газета».

Кто-то скажет: 2 сотки земли по нынешним временам не бог весть что. Однако для пенсионеров, которые пропадают здесь с ранней весны до заморозков – это неотъемлемая часть жизни. Поэтому весть о том, что уже через несколько месяцев они могут остаться без земли (срок аренды заканчивается 15 декабря – прим. ред.), вызвала среди них нешуточные волнения. Тогда Брестский райисполком организовал собрание, на котором обсуждалась судьба участков, оно прошло в Бресте 26 сентября.

Указ №50

О том, что тема волнует многих, было понятно еще до начала собрания: зал, в котором несколько сотен мест, был практически полон. Большинство собравшихся – пенсионеры разного возраста, некоторые с трудом передвигаются, поэтому с палочками. В президиуме – представители облисполкома и райисполкома, а также правление общественного объединения.

В начале встречи Сергей Хирошин, представляющий управление землепользования Брестского облисполкома, вводит присутствующих в курс дела. Он рассказывает, что общественное объединение землепользователей организовалось в 1993 году. Ему предоставили землю, которую поделили на участки и распределили между людьми.

Однако в 2008 году был принят указ Лукашенко №50 «О мерах по упорядочению деятельности садоводческих товариществ». Организации, созданные для ведения коллективного садоводства до вступления в силу указа, в течение года должны были привести свои уставы в соответствие с 50-м указом и представить документы для государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в их уставы, в регистрирующие органы, а также выполнить иные требования указа.

- «Вас предупредили, что надо вносить изменения в устав. Но до прошлого года вы никаких телодвижений не делали. Как только внесли изменения в устав – начались волнения. Предоставить земельный участок обществу никак не представляется возможным. Это не ваши участки. Это был участок общества, которое давало вам пользоваться землей», – подчеркивает Сергей Владимирович.

Он также обратил внимание, что предоставить городским жителям участок для огородничества в черте города или других населенных пунктах невозможно – это противоречит земельному законодательству. Горожанам могут предоставить земельный участок в садоводческом товариществе.

- «Полномочия Брестского райисполкома – определяться с судьбой этого земельного участка. Как решите совместно с райисполкомом, так и будет», – поясняет Хирошин.

Кто виноват?

Затем слово берет Леонид Бобко, председатель 16-го участка.

- «Согласно 50-му указу, все такие организации, как наша, должна были быть преобразованы в садоводческие товарищества. Прошло больше 10 лет. Скажите, пожалуйста, куда смотрела землеустроительная служба? Почему за это время не выполнили указ Лукашенко? Или вы не знали?» – обращается он к президиуму.

В президиуме говорят, что «не мы должны были».

Однако собравшиеся считают, что виноваты власти, которые не контролировали выполнение указа. Звучат реплики «мы несколько раз обращались», «я не обязан знать, эти законы должна знать власть».

- «Я на 100 процентов уверен, что в то время в газетах все было написано. Почему ваши соседи все переорганизовались? Потому что инициатива шла от них», – парирует Сергей Хирошин.

- «Начиная с 2017 года мы четыре раза обращались в райисполком, чтобы преобразоваться в садоводческое товарищество. Все ответы сводятся к одному – срок аренды не закончился», – говорит Леонид Бобко.

На это Хирошин замечает, что к нему поступало две жалобы, в которых говорилось, что люди против садового товарищества, они хотят оставить огороды.

- «Поднимите руки, кто не хочет садоводческое товарищество?» – обращается к залу Бобко. Судя по поднявшимся рукам, таких в зале совсем немного.

- «Люди не должны страдать. Вы видите, какие люди – они за себя постоять, по большому счету, не смогут. Это не молодые. Люди привыкли всю жизнь трудиться. Сейчас они, в основном, на пенсии. Если их просто убрать, мы укоротим их жизнь», – говорит Бобко.

В разговор вступает человек, представившийся Анатолием Анатольевичем:

- «Нам говорят, что мы сейчас должны все снести, все сдать. А потом мы будем решать, кто будет членом этого общества! И возможно, процентов пять из нас там окажется!

- Сараюшка, не сараюшка – это пенсионер построил, это его, будем говорить, дачный домик. Он вложил в это свой труд, годы своей жизни! А вы хотите там все снести, в том числе садовые деревья! – возмущается мужчина. – И нам было сказано конкретно: даже если будет преобразование в садовое товарищество, «Брестгипрозем» не будет делать проект до тех пор, пока все деревья не спилятся. Нас ввели в заблуждение! Потому что у них GPS-система, и всю разметку, все проекты они сделают без сноса!»

Анатолий Анатольевич напоминает о недавнем совещании Лукашенко с руководителями правоохранительных органов, где он заметил, что законом всего предусмотреть нельзя – должна быть справедливость.

- «Почему вы не прислушиваетесь к этим словам? Прислушиваться к справедливости надо, а вы говорите: закон!» – под аплодисменты зала заявляет мужчина.

- «К 1000-летию Бреста подарили бы нам эти участки!» – предлагает женский голос.

В президиуме спрашивают, почему разные участки – у большинства 2 сотки, но есть те, у кого и 4, и 6 соток. Люди объясняют, что, если огороды пустовали, их передавали тем, кто хорошо работал.

- «Мы согласны на одинаковые, – раздается из разных уголков в зале. – Мы между собой решим вопрос на общем собрании».

В зале опять крики, споры и ругань. Шуметь можно долго, но надо что-то решать.

Что делать?

- «Для того чтобы начать процедуру организации садоводческого товарищества, нужно разрешение райисполкома. То, чего инициативная группа добивается 3 года. Что с людьми?» – спрашивает Леонид Бобко.

Главный специалист отдела экономики по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей райисполкома Елена Шевчук спрашивает у собравшихся, хотят ли они садоводческое товарищество.

- «Да!» – кричит, кажется, весь зал.

- «А вы хоть раз пришли, спросили, как оно создается?» – спрашивает специалист.

- «Мы и так знаем! Так помогите!» – звучит из зала.

Елена Шевчук объясняет алгоритм действий. Некоторые люди все записывают. Кажется, встреча идет к завершению.

К трибуне подходит начальник отдела экономики райисполкома Игорь Лобода.

- «Цели райисполкома всегда одни и те же – это интересы населения. Те слова, которые были здесь сказаны, от них никто ни на букву не откажется, – говорит он. – Есть алгоритм. Шаг за шагом вы обращаетесь к специалистам райисполкома, шаг за шагом они могут визировать документ с обратной стороны, что он составлен верно, что вы идете по правильному алгоритму».

Собравшиеся просят представителей райисполкома дать им слово, что у них будет садовое товарищество. Чиновники отвечают, что не могут дать такое слово, потому что все зависит от самих людей. Когда закончится срок аренды участков 16 и 16А, они перейдут в земли запаса Брестского района. После этого люди могут создавать садовое товарищество. Все зависит от того, насколько быстро они напишут и соберут заявления, другие документы. На основании их в течение 10 дней райисполком выносит решение о возможности создания садоводческого товарищества.

- «До окончания срока пользования весь участок должен быть приведен в надлежащее состояние, - еще раз отмечают в президиуме. - Т.е., ни деревьев, ни построек к 15 декабря там быть не должно».

Собравшиеся опять возмущаются тем, что деревья придется спилить. Представители райисполкома отвечают, что они вообще не имели права садить их на этих огородах. Кто-то в зале опять вспоминает слова правителя: «Лукашенко сказал, что без его разрешения ни одно дерево спилить нельзя!»

- «Мы услышали. Будем делать так, как нам посоветовали. Все должно получиться. Единственное – будем делать оперативно. Все поддерживаем связь со мной», – подводит итог встречи Леонид Бобко. «Большое спасибо представителям райисполкома и облисполкома, что «они все-таки по-человечески захотели выслушать мнение людей».