Житель Светлогорска: Народ - вечен, а лукашенки - временны 2.10.2019, 14:35

Нужно возвращать возможность выбирать власть на всех уровнях.

Такое мнение высказал житель Светлогорска, который пришел на пикет по сбору подписей гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Разговор начался, как обычно и происходит в этом городе, с обсуждения завода беленной целлюлозы:

- Мое такое мнение, что завод этот может и нужен, если бы он был построен с умом и со всеми технологиями. Технологии эти развиты в западных странах, в Европе. Они же набрали китайских товарищей, которые тут натворили неизвестно что и теперь травят наш город.

Я хочу, чтобы мы могли выбирать своего мэра в Светлогорске, который прожил в этом городе и живет тут, а не является пришлым. Тогда бы власти бились и за завод, и за город, и за все. На всех уровнях, начиная от района. Я хочу, чтобы у нас были настоящие выборы, чтобы у каждого кандидата в избирательной комиссии был представитель.

Коррупция идет у нас с головы, от Лукашенко.

Работы в городе у нас нету, люди держаться за кусок хлеба, за 400-500 рублей белорусских. Боятся люди потерять работу, в этом и загвоздка. Я призываю всех светлогорцев и весь народ Беларуси: давайте подавим в себе страх! Не будем бояться этих лукашенок, ибо они не вечны, а вечна Беларусь и ее народ.