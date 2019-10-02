Ученые разгадали тайну гигантского разлома в Антарктиде 2 2.10.2019, 14:32

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Это одна из самых крупных тектонических аномалий на планете.

По мнению ученых, исследующих Антарктиду, причиной таяния ледника в Антарктиде стали вулканической разлом и радиация, а также изменение климата в сторону потепления, сообщает ecosever.ru.

Так, его площадь текущим летом уменьшилась до исторического минимума и сейчас составляет на сегодня не более 4,15 млн. кв. км/ Впрочем, таять ледник может и по причине своей вулканической породы.

По сообщению НАСА, ни пожары в Сибири, ни аномальная жара в странах Европы не стали причиной его таяния.

Также, по мнению сотрудников космического агентства, несмотря на увеличение температуры в Арктике в текущем летнем сезоне почти на 5 градусов Цельсия, никаких погодных катаклизмов там не произошло.

Тем не менее покров льда активно сокращается, что ученые уже называет феноменом и связывают его с тем, что под километровой толщей льда расположен вулканический разлом, возможно, даже самый крупный на планете, который индуцирует гигантские потоки радона.

На сегодняшний день это единственная версия ученых, которые предполагают, что в течение двух лет, если ситуация не стабилизируется, могут растаять порядка 1,5 тысяч квадратных километров льдов.

Эта проблема усугубляется еще и существующей опасностью вливания этой воды, отравленной радиоактивным радоном, прямо в Мировой океан, что приведет к необратимым последствиям.

Ученые говорят, что раньше антарктический разлом не вызывал у них тревоги: обнаружен он был давно и все, чем озадачивались экологи - наблюдение за ним.

Однако в последние годы он вдруг начал «шалить», выбрасывая радиоактивные материалы и одновременно нагреваясь.

Также накануне был выпущен доклад авторства Всемирной метеорологической организации, эксперты которой заявили о текущем этапе глобального потепления. А именно в период с 2015 по 2019 гг. температура выросла на 1,1 С.

Этот показатель стал выше, чем в прошлый период наблюдений с 2011 до 2015 г.

Исследователи связывают эти рекорды с количеством углекислого газа в атмосфере, который все время растет.

За последние пять лет его уровень превысил 400:1 000 000 частей. Аналогичная ситуация была более трех миллионов лет назад, когда температура в Арктике не опускалась ниже 15С, а сам северный полюс был местом, где росли густые леса.

С 2016 года концентрация углекислоты выросла на 15 миллионных долей и ученые связывают такую экстремальную скорость роста со сжиганием топлива, что приводит к парниковому эффекту.