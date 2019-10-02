Российских журналистов в оккупированном Крыму заставили на коленях ползти в гору 4 2.10.2019, 14:49

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Фото: TASS

При этом над их головами стреляли.

Сотрудник государственного информационного агентства "РИА Новости" Святослав Павлов обратился в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело после избиения на тренинге для журналистов, работающих в зоне военных конфликтов. Об этом он рассказал изданию "Открытые медиа" и написал в фейсбуке (позднее доступ к записи был ограничен). Курсы для сотрудников российских СМИ "Бастион" проводятся Союзом журналистов Москвы при участии Минобороны России и Национального антитеррористического комитета. По словам Павлова, участвующие в них журналисты подвергаются систематическим издевательствам, сообщает Радио Свобода.

Павлов был отправлен на курсы работодателем в середине сентября. Без участия в подготовке к освещению событий в горячих точках "РИА Новости" больше не отправляют сотрудников в зоны боевых действий. Курсы проводились в аннексированном Россией Крыму, на территории воинской части, где базируется 810-я гвардейская бригада морской пехоты Черноморского флота. Первые два дня были посвящены лекциям, где журналистам рассказывали об отсутствии у них прав в зоне военных действий. При этом к приехавшим работникам медиа относились как к солдатам срочной службы, рассказывает Павлов, на них постоянно кричали и подвергали физическому насилию.

На третий день занятий организаторы курсов имитировали обстрел колонны с журналистами, – рассказывает Павлов. Участников тренинга уложили лицами в камни и начали их пинать. После этого их заставили на коленях подниматься в гору, стреляя над их головами.

На следующий день, 19 сентября, во время лекции о захвате заложников сотрудники курсов провели учебный захват слушателей. По словам Павлова, сначала ему удалось сбежать, но его поймали через 50 метров и оттащили обратно в зал. После этого журналистам надели на голову холщовые мешки и связали руки. Все это сопровождалось побоями, оскорблениями и стрельбой над головой, – утверждает Павлов.

Захваченных сотрудников СМИ погрузили в автобусы и отвезли на полигон. Там их заставляли ползать на коленях по острым камням и колючкам с мешками на головах. С самого Павлова сняли мешок, лишь когда он начал задыхаться и терять сознание, рассказывает он. При этом участников мероприятия полили бараньей кровью.

По словам Павлова, одной из журналисток морпехи порвали ухо, выдергивая из него сережку. Одна была госпитализирована в больницу с истерическим припадком. Сам он получил рассечение и многочисленные ушибы. Один из преподавателей курса – военный психолог полковник Алексей Захаров заявил журналистам, что организаторы жестоко их унизили, но этот опыт понадобится им для работы в зоне боевых действий.

В Москве Павлов обратился к врачам, которые зафиксировали у него множество ссадин и ушибов на грудной клетке, руках, ногах и лице, ушиб мягких тканей головы и сотрясение мозга. На работе ему сказали, что травмы, полученные во время тренинга, можно сравнить с полученными во время спорта, и пообещали оплатить лечение, настаивает он. "РИА Новости" и организаторы курсов рассказ журналиста не комментировали.