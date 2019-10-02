Белорусский паспорт самый слабый в Европе после косовского 1 2.10.2019, 14:50

В рейтинге паспортов Беларусь делит 68-е место с Казахстаном.

Компания «Henley & Partners» опубликовала обновленный Индекс паспортов.

Беларусь в нем делит 68-е место с Казахстаном, наши страны имеют 75 баллов из 227, пишет «Белсат».

67-ое место у Намибии, а 69-ое делят Лесото и Саудовская Аравия.

Из европейских стран худший рейтинг только у частично признанного Косово. Среди соседей Беларуси Литва имеет 9-ое место, Латвия – 10-ое, Польша – 13-ое, Украина – 43-ое, а Россия – 48-ое.

Тройка лидеров рейтинга выглядит следующим образом:

1 место – Япония и Сингапур (паспорта этих стран имеют 190),

2 место – Германия, Финляндия и Южная Корея (188),

3 место – Дания, Италия и Люксембург (187).

Последним в Индексе паспортов является Афганистан с 25 баллами.

В Глобальном рейтинге силы паспортов Беларусь занимает 52-ое место вместе с Оманом. Согласно рейтингу, в 44 страны белорусов пускают без визы, а в 41-ой – дают визу при прилете.