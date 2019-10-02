Павел Северинец: В Куропатах копают сотни ям 2 2.10.2019, 15:00

Фото: Павел Северинец

Там будут сажать деревья, чтобы cпрятать кресты.

В Куропатах рабочие выкопали сотни ям под деревья. Об этом в "Фейсбуке" написал сопредседатель оргкомитета "Белорусской христианской демократии" Павел Северинец, сообщает "Еврорадио".

"Куропаты, роют множество ям. Будут закрывать кресты деревьями", — уточнил он.

Посадить деревья вдоль Куропат приказал Александр Лукашенко. В этом году 24 мая он ехал по МКАД и обратил внимание на место массового захоронения жертв сталинских репрессий. Перед этим в Куропатах были вырваны десятки крестов, поставлено ограждение — как говорил Лукашенко, все делалось по его приказу.

Описывая Куропаты, Лукашенко дал распоряжение: "Здесь нужно заняться дополнительно посадкой деревьев. По периметру туи можно".