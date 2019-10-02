УЕФА запускает новый еврокубок: что изменится для белорусских клубов 2.10.2019, 15:22

Заявленная цель создания – придать большую значимость Лиге Европы.

С сезона-2021/22 (то есть через сезон) УЕФА серьезно меняет структуру еврокубков. Изменения не коснутся Лиги чемпионов, зато групповой этап Лиги Европы сократится на 16 команд и появится третий еврокубок – Лига конференций (в Англии это уже вызвало многочисленные шутки, потому что конференция там – название лиг ниже четвертого дивизиона), пишет «Трибуна».

Заявленная цель создания – придать большую значимость Лиге Европы и дать шанс клубам из не самых футбольных стран подольше поиграть в еврокубках. Кроме того, это увеличение доходов УЕФА и клубов, новые рынки трансляций.

Что изменится?

Сейчас на групповом этапе еврокубков играет 80 команд, 48 из них – в Лиге Европы. Через сезон будет три практически одинаковых по формату турнира – по 32 клуба в каждом, 96 (то есть на 16 больше) суммарно.

Срежут два первых раунда квалификации Лиги Европы. По факту останется только третий квалификационный раунд и четвертый, так называемый раунд плей-офф. Зато все четыре раунда отбора будут у Лиги конференций (и останутся у Лиги чемпионов).

Новый турнир будет проводиться по той же схеме, что Лига чемпионов и Лига Европы.

На групповом этапе 32 команды поделят на восемь групп, по 2 лучших из каждой попадут в 1/8 финала. Единственное значительное и нестандартное дополнение – перед 1/8 Лиги конференций состоится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся вторые места из групп Лиги конференций и третьи места из групп Лиги Европы. Аналогичный раунд добавится и в самой Лиге Европы – там третьи места групп Лиги чемпионов сыграют со вторыми местами групп ЛЕ.

Новый турнир предусматривает 141 матч за 15 игровых дней – точно так же, как в Лиге Европы. Победитель Лиги конференций получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы. Играть будут по четвергам – вместе с Лигой Европы.

Финалы всех клубных турниров пройдут на одной неделе – в среду (Лига конференций), четверг (Лига Европы) и субботу (Лига чемпионов).

Важно понимать понимать: топ-лиги не получат дополнительных мест в еврокубках, будет лишь перераспределение клубов. Лига конференций в первую очередь создана для ассоциаций послабее. Дополнительное место в квалификации получит только худшая лига в рейтинге – Сан-Марино. Но в группу будет попадать на 16 команд больше. В УЕФА рассчитывают, что в групповых этапах трех еврокубков будет представлено 32 страны (сейчас, например, 26) и процент клубов не из топ-6 увеличится. Конечно, в первую очередь из-за Лиги конференций.

Кто куда будет туда попадать?

Право выбора – за местными федерациями. Формально достижение, за которое команды будут выходить в Лигу конференций, не будет четко регламентировано, но почти наверняка это будут последние еврокубковые места по итогам чемпионата, либо – в случае Англии – победитель второго Кубка (Кубка лиги; если он будет в топ-6, то его место займет седьмая команда в таблице АПЛ).

Беларусь прямо сейчас находится в таблице коэффициентов УЕФА на 24-м месте и вряд ли куда-то значительно сместится в обозримом будущем.

Особые условия для Лихтенштейна (31-е место в рейтинге на данный момент) связаны с тем, что в этой стране нет чемпионата (клубы играют в швейцарских лигах) и в еврокубки от страны попадает только победитель Кубка.

Лига Европы станет гораздо более статусным турниром, чем сейчас – в нее попадут только представители топ-15 стран в рейтинге УЕФА.

От Беларуси оказаться в Лиге Европы может только победитель национального первенства после вылета из Лиги чемпионов (но тут есть варианты).

В группе автоматически окажутся по две команды от топ-5 и одна от шестого места.

Помимо этих 11 команд в групповом этапе будет победитель Лиги конференций (как этот вопрос решат в первом сезоне, пока не очень понятно), а также 4 клуба из пути чемпионов ЛЧ, проигравших в раунде плей-офф квалификации (вполне себе шанс для белорусского клуба, но до него надо дойти), 6 команд из пути представителей лиг ЛЧ, а также десять победителей квалификации ЛЕ.

• Квалификация Лиги Европы стартует сразу с третьего раунда. Он, как и сейчас, будет делиться на путь представителей лиг и путь чемпионов.

• В путь представителей лиг автоматически попадут три клуба (ассоциации с 13-го по 15-е место), еще три добавятся после вылета во втором раунде аналогичного пути квалификации ЛЧ (ассоциации с 10-го по 15-е место). Трое пойдут в раунд плей-офф. В пути чемпионов автоматически не будет никого – только после вылета из Лиги чемпионов (10 клубов, ассоциации с 15-й и ниже – это наш гипотетический сценарий). Они сыграют друг с другом, пять выйдут в раунд плей-офф.

• Раунд плей-офф будет общим для всех – и для представителей лиг, и для чемпионов. Восьмерых победителей третьего раунда будут автоматически ждать шесть клубов (ассоциации с 7-й по 12-ю), также к ним добавится шесть проигравших в третьем раунде пути чемпионов ЛЧ.

Переключаемся на Лигу конференций. Тут в групповой этап никто автоматически не попадет.

• Здесь тоже будут пути чемпионов и нечемпионов, но в первом раунде квалификации ЛК (привыкаем к новому сокращению) будут только нечемпионы: 72 команды из низших ассоциаций (с 29-й по 55-ю). Соответственно, 36 пойдут дальше. Беларуси прямо сейчас светит три места в квалификации Лиги конференций.

• Во втором раунде добавится еще и путь чемпионов – 20 команд-чемпионов, проигравших в первом раунде ЛЧ, отправятся сразу в Лигу конференций, минуя ЛЕ. В их числе может оказаться и белорусский представитель. Чуть забежим вперед – в третьем раунде к ним никто не добавится, они будут играть между собой, в итоге в раунд плей-офф попадут только пять.

• В пути представителей лиг автоматически будут: 7 клубов из ассоциаций с 6-й по 12-ю, по два клуба от ассоциаций с 13-го, 14-го и 15-го мест рейтинга (а также с 29-го) и по три – от ассоциаций с 16-го по 28-е (Беларусь как раз находится в этом диапазоне). К 36 клубам из первого раунда добавятся 54 команды, они будут рубиться друг с другом. Дальше пойдут 45.

• В третьем раунде добавится всего семь команд (с 6-й по 12-ю ассоциации). 52 команды отберут 26 лучших, в раунде плей-офф к ним добавится еще пять клубов из лиг топ-5 и три вылетевших из третьего раунда пути представителей лиг Лиги Европы. И уже после этого в группу выйдет 17 клубов.

• Вспоминаем про путь чемпионов: пять клубов-счастливчиков добрались до раунда плей-офф, и тут их ждут пять соперников, вылетевших из третьего раунда пути чемпионов ЛЕ – то есть по факту те же соперники, с которыми они могли сыграть во втором раунде квалификации ЛЧ. Из этой десятки в группу пройдут 5. Еще 10 клубов добавятся после вылета из плей-офф Лиги Европы.

Не расстраивайтесь, если ничего не поняли – это пока не так важно, а дальше гораздо яснее.

Очевидно, что УЕФА слил клубы послабее в третий турнир, в котором те будут дружно бодаться между собой и с изредка залетающими представителями топ-лиг. В этом году это могли быть «Вулверхэмптон», «Айнтрахт», «Эспаньол». Правда, тут вопрос, насколько им самим это нужно.

Лига чемпионов глобально ничего не приобретет, а вот интерес к Лиге Европы должен усилиться: меньше проходных соперников и больше близких матчей. Но хоть УЕФА и пытается оправдать появление нового еврокубка увеличением интереса к футболу, очевидно, что Лигу чемпионов смотрят все, Лигу Европы – поменьше, а Лигу конференций будут смотреть только ее участники и их болельщики.

А какая вообще логика в новом Кубке?

ФИФА, УЕФА и Ассоциация европейских клубов (ЕСА) в последние годы усердно сопротивляются друг другу в попытках увеличить количество матчей (вроде расширения клубного ЧМ), но ЕСА помимо этого успешно лоббирует увеличение количества топ-матчей и привилегий для топ-клубов. ФИФА и УЕФА пытаются зарабатывать и одновременно развивать футбол в странах послабее, но европейцы под давлением ЕСА постепенно сдаются.

Сначала четыре лучшие лиги из рейтинга УЕФА гарантированно получили по четыре места в групповом этапе Лиги чемпионов (а это сразу половина команд от всех). Раньше четвертый клуб даже из первого по рейтингу чемпионата пробивался в группу через квалификацию (например, «Ливерпуль» в сезоне-2004/05 взял ЛЧ, пройдя отбор).

Потом медиа заговорили о создании Суперлиги – якобы топы европейских чемпионатов задумали создать закрытую лигу своими усилиями. Андреа Аньелли, президент ЕСА, неоднократно намекал, что было бы здорово, если бы у топов было больше матчей между собой. Крупные издания вроде The Times пару раз выходили с инсайдами: то ЕСА предлагала давать гарантированные места в группе ЛЧ 24 клубам, то предлагала сократить ЛЧ до 16 команд и сделать две группы. С последним вариантом появилась информация, что ЕСА будет добиваться переноса матчей Лиги чемпионов на выходные, а национальных чемпионатов – на будни.

Возникают опасения, что ЛЧ действительно превратится в закрытый клуб, где почти всегда будут одни и те же лица. Лига Европы тогда станет утешением для околотоповых клубов, которые не пускают в Лигу чемпионов – вроде российских и португальских. А Лига конференций станет Лигой Европы для Лиги Европы, какой мы знаем ее сейчас.

Впрочем, раньше 2024 года этого точно не произойдет, но, возможно, нас к этому уже готовят.