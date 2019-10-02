Андрей Санников: Кремль попытается закрепить «формулу Штайнмайера» и в Беларуси 1 2.10.2019, 15:21

Андрей Санников

Ее принятие затрагивает независимость нашей страны.

Об этом в «Фейсбуке» написал лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года Андрей Санников:

«А вот это уже опасно для нас.

«Формула Штайнмайера», которой не существовало, вдруг материализовалась в Минске и была подписана всеми участниками переговоров. Подписали отдельные письма в адрес ОБСЕ о согласии с формулой. Для Кремля особенно важно, что такие письма с ведома и согласия украинской стороны подписали террористы из ЛНР и ДНР.

Кремль не скрывает удовлетворения. Украина оказалась в сложной ситуации. От всей души желаю украинцам найти решение и не потерять ни лица, ни территорий.

У этого вопроса есть и другое измерение, которое касается Беларуси. Продавленное Кремлем решение, на мой взгляд, тесно связано с очередным «интеграционным» приступом Москвы на нашем направлении.

Это одна и та же операция: принуждение к интеграции. В случае с Украиной – при помощи оружия. В случае Беларуси – пока без оружия, используя политическое и экономическое скудоумие нынешней власти. Неуклюжее вранье Лукашенко и его чиновников о российских планах только прибавляет Москве уверенности. По сути – все тот же план восстановления империи.

Здесь важно даже не то, как на самом деле обстоят дела после принятия «формулы Штайнмайера», а то, что Кремль считает это своей победой, а значит будет делать все, чтобы «закрепить» ее не только в Украине, но и в Беларуси.

Если коротко – принятие «формулы Штайнмайера» увеличивает опасность для независимости Беларуси».