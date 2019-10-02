Видеофакт: Маск показал, что находится внутри корабля, который полетит на Марс 1 2.10.2019, 15:26

Фото: Darrell Etherington

Презентация Starship компании SpaceX стала одним из главных событий на этой неделе.

Глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал у себя в Twitter видео, на котором показан грузовой отсек нового корабля Starship. Планируется, что аппарат сможет взять на борт до 100 человек за один раз, сообщает «Новое время».

Презентация самого большого космического корабля Starship компании SpaceX стала одним из главных событий на этой неделе. По словам основателя SpaceX Илона Маска, его подопечные разработали самую мощную ракету в истории человечества.

Но, дело не только в размере и мощности Starship, хотя они, безусловно, впечатляют, а в том, что новый космический корабль должен начать долгожданную эру колонизаций, которую Илон Маск анонсирует последние несколько лет. Именно с помощью этой ракеты SpaceX планирует отправлять людей на Луну и Марс.

Через несколько дней после презентации корабля Маск показал, где же именно проведут несколько месяцев во время путешествия к Марсу первые его колонизаторы. На своей странице в Twitter глава SpaceX опубликовал видео, где изображена внутренняя часть Starship.

Изнутри корабль больше похож на огромный тоннель, хотя, как известно, пока это только прототип, и космолет ждут еще многие доработки перед тем, как он совершит свой первый полет.

Inside Starship cargo bay. Header tanks mounted in tip of nosecone to offset engine weight at rear. pic.twitter.com/EJSwqMCooA — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2019

«Внутри грузового отсека Starship. Коллекторные баки установлены в верхней части, чтобы компенсировать вес двигателя сзади», — затвитил Маск.

Корабль должны укомплектовать 37 двигателями Raptor, тестовые запуски которых произвели ранее. Предполагается, что силовая установка обеспечит вдвое большую тягу, чем у крупнейшей действующей ракеты NASA — Saturn V. С длинной 50 метров и весом 120 тонн Starship будет способен брать на борт до 100 людей за один раз.

Хотя, по словам Маска, инженеры должны снизить начальный вес корабля до его первых полетов. «Все думают, что сталь тяжелая, — говорит Илон Маск. — Но на самом деле стальные конструкции — самые легкие». Глава SpaceX также похвастался, что им удалось произвести корабль за меньшие деньги, чем предполагалось изначально.

В планах SpaceX Starship должен стать основным транспортом для колонизации Луны и Марса в ближайшие 10 лет. Первые тестовые полеты Starship в пределах земной атмосферы должны произойти в ближайшие пару месяцев, а первый орбитальный вояж корабля планируют на начало 2020-го.

Сразу после презентации первого коммерческого пилотируемого космического корабля, Илон Маск успел затроллить руководство национального космического агентства США NASA. Пару дней назад глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что до полетов коммерческих пилотируемых космических кораблей остались еще годы.

После этого, Илон Маск сделал вид, что не расслышал вопрос репортера CNN и переспросил, дескать «Брайденстайн сказал коммерческих кораблей или SLS?». Таким образом руководитель SpaceX намекнул на проект сверхтяжелой ракеты-носителя SLS, реализация которого тянется с начала 2000-х.

Поскольку разные президенты США меняли стратегии космического развития и планы по сооружению собственной новой ракеты-носителя, проект SLS то замораживали, то возобновляли в разные периоды. Сейчас NASA планирует первые запуски SLS на начало 2020-х.