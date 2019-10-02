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CМИ: Из Беларуси выслали российского военного атташе

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  • 2.10.2019, 15:34
CМИ: Из Беларуси выслали российского военного атташе

Заподозрили в шпионаже?

Об этом сообщает Telegram-канал HARBATSEVICH ex ХБ:

- Злые языки говорят, что из Беларуси выслали военного атташе Российской Федерации Романа Спиридонова.

А некоторые еще и намекают, что выслан он был в связи с деятельностью, которую не назовешь дипломатической. Впрочем, cамого Спиридонова не назовешь дипломатом. Это профессиональный разведчик, который свою работу во Франции оставил со шпионским скандалом. Но в Беларуси ему так развернуться не дали.

Нового российского атташе по вопросам обороны в Минске нет уже пару месяцев.


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