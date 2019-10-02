Почему Лукашенко не остался на селфи в Ереване 10 2.10.2019, 15:52

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Несколько версий – от личных причин, до геополитики.

Александр Лукашенко не остался на неофицальную часть саммита ЕврАзЭС в Ереване, пропустив фотографирование участников мероприятия в неформальной обстановке.

Более того, как сообщает «Комсомольская правда», Лукашенко опаздывал на официальные мероприятия, в том числе и в момент приветственной речи Никола Пашиняна. По данным издания, самолет с белорусской делегацией на борту вылетел в Минск за 15 минут до окончания конференции по транзитному потенциалу Евразийского континента, которая завершала официальную часть саммита.

«Салідарнасць» предлагает несколько версий такого поведения Александра Лукашенко.

Человеческий фактор

В аэропорту Еревана Лукашенко выглядел уставшим. Он с заметным усилием спускался по трапу самолета. Не исключено, на его состояние повлияло недавнее печальное событие в семье — смерть тещи Елены Желнерович.

— Это для меня второй человек после матери. Если бы не она, то я президентом бы не был, — говорил о ней ранее Лукашенко.

Напряженные отношения с Пашиняном

В момент обмена приветствиями с армянским премьер-министром Лукашенко излучал дружелюбие:

— Никол Воваевич, здравствуй, дорогой! Летим мы как домой. Чего ты расстраиваешься? Тут у нас все в порядке. В Ереван — как домой.

Но на деле взаимоотношения двух стран в последние годы по ряду причин были заметно подпорчены. У Еревана к Минску регулярно возникают претензии из-за продажи оружия Азербайджану. Кроме того, Пашинян неоднократно обвинял Лукашенко в излишней откровенности в разговорах с азербайджанским президентом.

В свою очередь официальному Минску не понравилась настойчивость Еревана в продвижении собственного кандидата на должность генсека ОДКБ.

Последствия интервью Макея

Накануне саммита в Ереване глава белорусского МИДа Владимир Макей в интервью РБК заявил об «абсолютно неприемлемых для Беларуси предложениях».

Возможно, в Ереване Лукашенко припомнили интервью Макея, испортив ему настроение.

Как отмечает Газета.ru, «президент РФ Владимир Путин в этот раз решил не реагировать на традиционные претензии Лукашенко». Лукашенко говорил о барьерах «в таких чувствительных сферах, как, например, госзакупки». И призывал принять политическое решение по снятию данных препятствий.