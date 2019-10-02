«Формула Штайнмаера»: ставки очень высоки 14 Юрий Бутусов

2.10.2019, 16:01

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Юрий Бутусов

Фото: Ростислав Гордон/Gordonua.com

Опасения в Украине вполне обоснованы.

Нет, это не капитуляция. Но это реальная угроза Украине, которая требует проведения обществом красных линий для власти, чтобы процесс переговоров с РФ был максимально открыт и в нем не было ущерба национальным интересам.

Чтобы дать точную оценку происшедшему, давайте разберемся, что произошло.

Что подписала Украина в Трехсторонней контактной группе?

Механизм признания Украиной законности выборов на оккупированном Донбассе.

Порядок вступления в силу закона Украины об особом статусе Донбасса.

Однако президент Владимир Зеленский на брифинге заявил, что формула Штайнмайера будет реализована с гарантиями безопасности, которых в подписанном документе нет.

О чем речь?

Выборы должны пройти после вывода российских войск.

Выборы будут законными, если Украина получит контроль над государственной границей на Донбассе.

Закон об особом статусе на Донбассе будет проголосован Верховной Радой после общественного обсуждения.

В чем опасность?

Мы признаем, что готовы на определенных условиях узаконить избрание власти на части Донбасса под контролем РФ и международных организаций, то есть отказываемся от своего суверенитета в этой части.

Украина согласилась на механизм признания выборов и закона об особом статусе, но при этом Россия не приняла на себя обязательств о механизме безопасности выборов и выводе российских войск. Обязательства односторонние.

Почему довольна Россия и зачем формула нужна Путину?

Зеленский также признает неспособность бороться за освобождение своих регионов. Россия по образцу Приднестровья, Абхазии, Осетии ведет политику в расчете, что после фактического признания Украиной особого статуса, через десятки лет русификации состоится и юридическое признание оккупации.

РФ не взяла на себя никаких обязательств и имеет полную свободу действий.

РФ получает политические уступки от Украины в обмен на обещания освободить пленных, при том, что Россия продолжает постоянно захватывать новых заложников. То есть РФ ничего не теряет и торгует тем, чего Путину не жалко.

Зачем "формула Штайнмайера" так нужна Зеленскому?

Без переговоров и подписания формулы Россия отказывалась от продолжения переговоров об обмене пленных "всех на всех". Зеленский считает, что обмен пленными – ключевая цель этой комбинации, которая перевешивает любые риски. И ради этого стоит пойти даже на такие большие политические уступки. Обмен пленными Зеленский хочет устроить до принятия закона об особом статусе и до выборов. Это благородная цель.

Россия выставила подписание формулы Штайнмайера условием проведения саммита "нормандской четверки", чтобы вести переговоры с позиции силы.

Зеленский надеется, что вслед за "формулой Штайнмайера" он сможет пробить и другие инициативы по реинтеграции Донбасса.

Приближает ли мир "формула Штайнмайера"?

Россия не собирается выводить войска и передавать государственную границу под контроль Украины, а без этих решений никакой мир невозможен.

Россия отказывается от ввода миротворческих войск, и без этого нет механизма разведения войск и гарантий безопасности.

"Формула Штайнмайера" в общем механизме достижения мира - всего лишь одна деталь, это не системное решение.

Переговоры о системном достижении мира и подписание формулы прекращения войны пока не начались.

Амнистия участникам незаконных вооруженных формирований недопустима, а эта проблема также не обсуждается.

Выводы:

Украина пошла на серьезные политические уступки Путину.

В обмен на эти уступки Украина ожидает конкретных решений Кремля – освобождения пленных, прежде всего.

Капитуляции в "формуле Штайнмайера" нет, поскольку Зеленский определил такие требования по безопасности выборов, на которые Россия не пойдет, – во всяком случае, никаких признаков вывода российских войск не наблюдается.

Механизм определения особого статуса Донбасса будет принят не в Минске, а в Киеве, в Верховной Раде, и это будет публичный процесс, на который гражданское общество сможет активно повлиять.

Когда Петр Порошенко подписал Минские соглашения, он признал а) неспособность Украины защищать себя от внешней агрессии; б) фактический отказ Украины от контроля части Донбасса и Крыма; и в) участие Российской Федерации и созданных ею оккупационных администраций в переговорах о будущем Украины. Полная реализация Минска привела бы к капитуляции Украины.

"Формула Штайнмайера" - это часть плана, выгодного Путину, и поэтому, разумеется, опасения в Украине вполне обоснованы. Теперь украинское общество обязано выступить категорически против капитулянтской политики, с какой бы благой целью она ни проводилась. Нынешняя ситуация заставит каждого сознательного гражданина определить свою позицию, и это поможет политикам принять правильное решение. Ставки очень высоки – любая ошибка и любой подыгрыш Путину приведут к широкомасштабным протестам.

Юрий Бутусов, сensor.net