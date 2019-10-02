Минчанка: Люди уезжают из Беларуси, но нужно что-то делать здесь 13 2.10.2019, 16:17

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Мы все носим свое небо с собой.

Об этом рассказала жительница Минска, которая посетила пикет по сбору подписей гражданской кампании «Европейская Беларусь».

- «Выборы» не считаю независимыми и свободными. Знаю несколько человек, которые работали во время «выборов», они сидели в комиссии и общеизвестно, что порой, бланки заполнялись за других людей.

Всех интересует, в первую очередь, что будет с его судьбой. Много людей предпочитают просто уехать, чем что-либо делать в этой стране. Хотя, мне кажется, что это не очень логично, все же мы носим свое небо с собой. Мне кажется, что надо делать что-то здесь.