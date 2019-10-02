США испытали межконтинентальную ракету Minuteman III 2.10.2019, 16:43

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Американский полковник назвал испытание ракеты «видимым посланием агрессорам».

Соединенные Штаты провели испытательный запуск баллистической ракеты Minuteman III, говорится в сообщении Командования глобальных ударов ВВС США. Ракета стартовала с авиабазы Ванденберг и поразила цель на полигоне в районе атолла Кваджалейн, сообщает РБК.

Необходимость провести испытания командование ВВС США объяснило проверкой эксплуатационных возможностей ракет этого типа, которые стоят на вооружении около полувека. «Ракетам Minuteman III почти 50 лет, и дальнейшие испытательные запуски необходимы для обеспечения их работоспособности и надежности вплоть до середины 2030-х годов, когда будет введена в строй Система стратегического сдерживания наземного базирования (Ground Base Strategic Deterrent. — прим.)», — приводятся в сообщении слова полковника Омара Колберта, командира испытательного подразделения. Он отметил, что успешные испытания ракеты являются «видимым посланием», которое способно сдержать потенциальных агрессоров.

В заявлении особо подчеркивается, что тестовые запуски баллистических ракет «не являются реакцией на события в мире или напряженность в каком-либо регионе».