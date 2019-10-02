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В Мозыре мужчина на улице продавал тротил за два рубля

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  • 2.10.2019, 16:44
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В Мозыре мужчина на улице продавал тротил за два рубля
Фото: МВД

Ему не хватало денег на выпивку.

Как сообщает tut.by, в милицию Мозыря сообщили, что по городу ходит мужчина и предлагает купить у него взрывчатое вещество — тротил. Его задержали. Подробности рассказали в МВД.

Продавцом оказался 64-летний злоупотребляющий спиртным местный житель — ему не хватало денег на выпивку. Оказалось. что он уже успел продать тротиловую шашку весом 400 г и электродетонатор — за 2 рубля. Покупателя тут же нашли и изъяли взрывоопасный предмет.

Тротил продавец унаследовал от умершего брата, который много лет назад работал буровиком.

Согласно заключению эксперта, вещество оказалось пригодным для взрыва.

Ранее проблем с законом ни продавец, ни покупатель не имели, теперь в отношении каждого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 Уголовного кодекса Беларуси «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ». Им грозит до 7 лет лишения свободы.


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