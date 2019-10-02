Татьяна Северинец: Мы живем в стране тотальной лжи и тотальных поборов 1 2.10.2019, 17:11

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Татьяна Северинец

Белорусам пора проснуться.

Недавно мы сообщали о том, что в Сети появилось фото со списком вещей, которые у родителей потребовали купить в детский сад. Сайт Charter97.org попросил прокомментировать эту ситуацию учителя с многолетним стажем, координатора оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Татьяну Северинец:

- Тот факт, что список кто-то выложил в Интернет — это хорошо как для тех людей, у кого пока нет детей дошкольного возраста, так и для тех, кто их уже вырастил. Чтобы все видели и знали, что сейчас творится. Так называемое бесплатное образование — уже притча во языцех. Это у нас и «бесплатная» медицина, и «бесплатное» образование. Все это в кавычках, потому что на самом деле все у нас платное. Когда у тебя нет денег, то ты рискуешь своей жизнью. Поэтому нужно протестовать, кто как может.

Что касается этих списков, у моих обеих дочерей есть списки учеников. Так же есть перечень того, что нужно купить для школы. Я думаю, что если бы дети или родители сказали: «Уважаемые, извините, но это не входит в планы нашего семейного бюджета!», то было бы самое нормальное, что они могли бы сделать.

Но каждый раз трусливо думают, что «если мы откажемся, к нашему ребенку будет другое отношение». Не будет! Пусть только попробуют! С этим в своей жизни я немного сталкивалась. Наоборот, к таким детям еще больше внимания, потому что учителя знают, что родители молчать не будут.

Поэтому — это позор! Это в очередной раз напоминает нам о том, что мы живем в стране тотальной лжи и тотальных поборов. И каждая служба — будь то детский сад, школа или Минздрав, что бы ни было — все стараются влезть в карман к человеку. При том, что они сами являются жертвами поборов других служб. Поэтому до той поры, пока белорусы не проснутся, не почувствуют себя людьми, это будет продолжаться и дальше...